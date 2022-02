Budget 2022-2023: le gouvernement provincial lance des consultations

Le gouvernement du N.-B. invite la population à donner son avis sur son prochain budget. Les consultations prébudgétaires ont lieu jusqu’au 28 février.

Le budget provincial, qui est habituellement publié à la mi-mars, tiendra compte du fait que la COVID-19 est là pour rester, selon le ministre des Finances, Ernie Steeves.

Les consultations porteront donc sur les façons dont le système peut s’adapter à des périodes de perturbation comme la pandémie.

Les gens sont d’abord invités à prendre connaissance du document de consultation prébudgétaire. Par la suite, ils pourront s’exprimer sur les façons d’offrir des services publics importants pendant les perturbations de la pandémie, les soutiens à être mis en place pour aider les entreprises à réduire les secousses économiques, l’établissement d’un système de soins de santé et de soins aux aînés qui est résilient, accessible et centré sur les patients et sur le renforcement des systèmes éducatifs.

«Le Nouveau-Brunswick est l’une des deux seules provinces à prévoir un excédent pour l’exercice financier 2021–2022. De plus, la dette nette devrait diminuer pour la troisième année consécutive», peut-on lire dans le document de consultation prébudgétaire.

Le gouvernement y admet que l’amélioration des résultats financiers a permis de débourser davantage, y compris pour offrir des salaires plus généreux à l’aide du processus de négociation collective, comme celui qui a suivi la grève du Syndicat canadien de la fonction publique en novembre.

Lors de la dernière mise à jour trimestrielle en novembre, le gouvernement affichait un surplus de 89,1 millions $.

Ces recettes sont toutefois attribuées à une hausse des transferts fédéraux, et le gouvernement anticipe une certaine «volatilité» dans les recettes lorsque les mesures liées à la pandémie se seront résorbées.

«Nous savons que la pandémie restera une considération importante en 2022 et qu’elle influencera les pressions sur nos dépenses. L’environnement actuel d’inflation élevée exigera également une diligence continue dans la gestion des dépenses.»

– Avec des extraits de la Presse Canadienne.