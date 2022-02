Janvier: un des mois les plus froids de l’histoire du N.-B.

Le bilan météorologique du mois de janvier au Nouveau-Brunswick aura été marqué par un froid mordant qui a persisté dans les régions situées les plus au nord et par une impressionnante quantité de neige qui est tombée au sol dans le sud de la province.

Des données colligées par Environnement Canada, AccuWeather et par la chaîne spécialisée MétéoMédia font état d’un mois de janvier où les conditions météorologiques auront été éprouvantes à certains égards pour les Néo-Brunswickois.

Un survol du tableau des températures enregistrées au quotidien au Madawaska par la firme américaine AccuWeather démontre que le mois de janvier 2022 aura été l’un des mois les plus froids à cet endroit depuis le début du siècle.

À Edmundston, pas moins de 24 jours avec une température égale ou inférieure à -20 °C ont été enregistrés uniquement en janvier, a indiqué Patrick Duplessis, de MétéoMédia.

En guise de comparaison, six journées semblables avaient été enregistrées en janvier 2021.

La température moyenne s’est établie à seulement -17,6 °C au cours du mois qui vient de s’achever, soit 5,2 °C sous la normale mensuelle.

La région de Bathurst n’a pas non plus été épargnée par cette baisse drastique du mercure, enregistrant 18 jours sous la barre de -20 °C en janvier et des températures inférieures de près de 4 °C par rapport aux normales saisonnières.

Habituellement épargnée par les grands froids d’hiver, la région de Moncton a tout de même eu droit en janvier à huit journées avec une température égale ou inférieure à -20 °C. En janvier 2021, le mercure n’avait jamais descendu sous la barre de -16 °C dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

La nouvelle année avait pourtant débuté avec du temps doux et des températures supérieures au point de congélation partout dans la province, avant une chute drastique du mercure qui s’est surtout fait sentir dans la deuxième portion de janvier.

Moncton sous la neige

Dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, c’est surtout la quantité de neige reçue qui aura marqué le mois de janvier 2022.

«Moncton a reçu 149,6 cm de neige en janvier, ce qui en fait le quatrième mois le plus enneigé depuis l’année 1886», a souligné Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada.

À l’inverse, le nord du Nouveau-Brunswick n’a pas été enseveli sous la neige comparativement aux dernières années.

À Edmundston, il est ainsi tombé seulement 55 cm de neige en janvier, alors que la moyenne mensuelle est de 78 cm.

Tout semble indiquer que Dame nature a encore en réserve une bonne quantité de neige qu’elle entend distribuer au Nouveau-Brunswick.

Une autre bonne bordée de neige est attendue sur la majeure partie de la province jeudi et vendredi.

La Péninsule acadienne devrait recevoir une vingtaine de cm de neige ces deux jours. Environ 12 cm de neige est attendu au Madawaska.

C’est une fois de plus la région de Moncton qui sera la plus durement frappée. MétéoMédia prévoit un total de précipitations qui pourrait atteindre 40 cm lors du passage de cette quatrième tempête hivernale en l’espace d’à peine un mois.

De la pluie devrait se mêler à la neige jeudi en raison d’une hausse marquée des températures qui est à prévoir en milieu de semaine.

Le mercure pourrait grimper jusqu’à 7 °C jeudi dans la portion sud de la province.