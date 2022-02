La GRC saisit un impressionnant arsenal d’armes

La GRC a arrêté deux personnes et a saisi une importante quantité de différentes drogues, plusieurs armes, dont des armes à feu, des biens volés et de l’argent comptant dans une résidence de McAdam, dans la région de Fredericton.

Le lundi 28 janvier, vers 9h, des policiers se sont rendus à une résidence du chemin Harvey, à la demande du ministère du Développement social.

Alors qu’ils étaient sur les lieux, les policiers auraient remarqué une arme non sécurisée et diverses drogues qui se trouvaient à la vue de tous. La GRC a sécurisé la résidence et obtenu un mandat de perquisition.

Un homme âgé de 35 ans et une femme âgée de 25 ans ont été arrêtés sur place.

Lors de l’exécution du mandat de perquisition, plus tard la même journée, les policiers disent avoir saisi une importante quantité de ce qui serait des comprimés de méthamphétamine, de la méthamphétamine en cristaux, de la cocaïne, de l’héroïne et du fentanyl.

Ils ont aussi saisi trois armes de poing (dont une est prohibée), quatre autres armes à feu, plusieurs autres armes et de l’argent comptant. Ils ont aussi récupéré des biens volés, dont plusieurs véhicules.

Clayton Townes a comparu en cour provinciale à Fredericton, par téléphone, et a été accusé de possession d’une arme à feu prohibée. Il a été remis en détention.

Mardi, Clayton Townes a de nouveau comparu en cour, et huit autre accusations ont été portées contre lui: possession d’une arme à feu prohibée chargée, sans autorisation; possession non autorisée d’armes prohibées, possession non autorisée d’armes à feu, entreposage négligent d’armes à feu, résistance à une arrestation, possession d’instruments et de matériel servant à fabriquer de faux billets de banque, possession de biens criminellement obtenus ayant une valeur de plus de 5000$, possession de biens criminellement obtenus ayant une valeur de 500$ ou moins.

Clayton Townes a été remis en détention. Il comparaîtra de nouveau en cour, le 3 février, à 13h30, pour son enquête sur le cautionnement.

La femme de 25 ans a été libérée sous certaines conditions. Elle comparaîtra en cour provinciale à Fredericton, le 11 mai 2022.