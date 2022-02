Le parcours inspirant d’un jeune réfugié syrien en Acadie

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Il s’appelle Firas Kouk et représente un bel exemple de résilience. Ce jeune Syrien âgé de 21 ans vient tout juste de terminer ses études secondaires à l’école Mathieu-Martin de Dieppe et obtiendra son diplôme en juin afin de poursuivre son apprentissage au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Dans son pays d’origine, Firas Kouk était en 4e année lorsque ses études ont été interrompues à cause de la guerre. Il avoue que le rattrapage a été difficile pour lui, en passant d’une 4e année en Syrie à la 8e année au Canada.

«Au début, apprendre la langue était difficile», avoue le jeune élève qui parlait seulement en arabe lors de son arrivée au Canada. Tout ce qu’il pouvait dire dans la langue de Molière c’était: “Bonjour, comment ça va?” Il a fallu commencer à la base.

«En 8e année, je n’ai pas appris comme les autres élèves. J’ai juste commencé à apprendre les lettres, les numéros. J’ai commencé comme un enfant à la garderie», avoue-t-il.

Étant donné que sa famille est arrivée ici en février 2016, Firas a fréquenté l’école à compter de septembre de la même année. Petit à petit, il a appris son français à l’école, en lisant des livres, en écoutant et discutant avec les autres.

Bianca Oliveira, qui travaillait avec lui en francisation, l’a beaucoup aidé. En 10e année, il pouvait suivre le programme modifié de l’école.

«En 11e, je faisais les mêmes choses que les élèves», dit-il fièrement. Il avait réussi à s’adapter. À l’automne 2021, tout ce qu’il avait de besoin en vue de l’obtention de son diplôme, c’était de compléter un cours de mathématiques. C’est ce cours qu’il vient tout juste de terminer.

Firas et ses deux sœurs, Hibe et Nour, ont tous les trois opté pour l’école en français.

«Au Canada, on parle deux langues: le français et l’anglais», raconte le frère aîné dont la famille habite à Dieppe. Sous les conseils du père, Amen, ils ont opté pour l’apprentissage en français pour se donner plus de possibilités d’emplois.

«L’enseignement est de plus en plus taillé au besoin des apprenants dans une classe, et encore plus avec les élèves qui arrivent avec de grands besoins, comme Firas», explique le directeur adjoint à l’école Mathieu-Martin, Daniel Bourgeois.

«On travaille avec tous nos élèves qui sont issus de la Syrie. D’ailleurs, on en a dans l’école tout de suite. Je dirais que les Kouk, Firas en particulier, est probablement la première famille avec qui on a travaillé directement à l’intégration scolaire», affirme le directeur adjoint.

Firas Kouk entamera les démarches pour s’inscrire au CCNB-Dieppe afin de poursuivre ses études en administration des affaires, au programme de logistique et transport.

«J’ai choisi l’administration car mon père a ouvert une entreprise de transport ici. Mon rêve, c’est de finir mes études et commencer à travailler, aider notre famille et comme on dit, donner un break à mon père», dit-il.

Cheminement difficile

Firas Kouk est né le 22 octobre 2000. Il a vécu dans son pays d’origine pendant une douzaine d’années.

«J’ai un frère qui est décédé durant la guerre», raconte-t-il. Il n’avait que 10 ans.

La guerre a débuté en 2011 en Syrie. En 2012, sa petite sœur n’était âgée que de quelques mois lorsque la tragédie est survenue. La famille a quitté la Syrie pour aller se réfugier en Turquie où ils ont vécu de 2012 à 2015.

Sa famille a atterri au Canada en 2016.

«Nous sommes arrivés à Montréal, on a changé d’avion à Toronto pour venir au Nouveau-Brunswick. Je n’avais que 15 ans», précise le jeune homme. La famille de cinq personnes est arrivée en terre acadienne en plein hiver, le 24 février.

À la découverte de Madame Chantal

Par l’entremise de Magma (Association multiculturelle du Grand Moncton), la famille Kouk a été mise en contact avec Chantal Laviolette, une bénévole dévouée de Dieppe. Elle a même assisté, virtuellement, à la cérémonie lorsque les membres de la famille Kouk sont devenus citoyens canadiens à l’été 2021.

La citoyenne de Dieppe a joué un rôle d’appui pour aider la famille syrienne à s’établir dans la communauté.

«La première fois que j’ai rencontré la famille, c’était dans leur logement à Dieppe. Personne dans la famille ne parlait français, et presque pas anglais», raconte Chantal Laviolette. Un traducteur de l’arabe était aussi sur place pour permettre d’établir une communication.

«Firas, je me rappelle les premières fois, il ne voulait pas me parler, il allait se cacher, affirme Chantal Laviolette. Ç’a pris du temps avant que je puisse développer un lien de confiance avec la famille. Ce sont des gens qui sont serviables et très attachants, alors c’était facile de les appuyer dans leur démarche et de répondre à leurs questions. Ils avaient tellement de questions.»

La bénévole explique qu’à ce moment-là, la famille avait le choix d’envoyer les enfants aux écoles anglophones ou francophones.

«Moi je leur ai fortement suggéré d’inscrire les enfants dans les écoles francophones. Je leur ai expliqué pourquoi et comment les enfants allaient en bénéficier.»

Les parents, Aisha Jabli la mère et Amen le père, lui ont fait confiance et ont opté pour ce choix.

Firas et sa petite sœur ne sont pas au bout de leurs peines. Selon Chantal Laviolette, ils sont aux prises avec une maladie dégénérative des yeux.

«Même avec ses lunettes, il doit agrandir les lettres. Je crois qu’il est légalement reconnu comme aveugle», dit-elle. Néanmoins, ce n’est pas ça qui va arrêter le jeune homme.

«J’encourage les jeunes à ne pas abandonner l’école. L’école, c’est l’fun. Même si c’est difficile, il faut essayer», dit-il.