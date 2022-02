Les VTT ont maintenant accès au centre-ville de Shediac

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les membres de la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick, maintenant reconnue sous le nom de QuadNB, ont dorénavant accès à la ville de Shediac.

L’arrêté municipal numéro 62, désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors route, a été adopté en troisième lecture, le 31 janvier, à la réunion du conseil municipal de Shediac. Six conseillers ont voté en faveur de l’arrêté, un seul a voté contre.

«C’est pour leur donner accès à notre centre-ville sur certaines rues seulement, précise le maire de Shediac, Roger Caissie. C’est essentiellement pour leur donner un moyen d’entrer dans la ville et en ressortir. C’est un petit pourcentage de rues sur lesquelles ils peuvent circuler.»

La nouvelle fait le bonheur du président actuel du club local de VTT, Kevin Skerry. «On est vraiment fiers pour les membres. On est vraiment contents parce que ça fait plusieurs années qu’on essaie d’y avoir accès», avoue-t-il.

Le président sortant de ce club, Omer Boudreau, s’est dit satisfait lui aussi. Il affirme que son club fait pression depuis 2009 pour avoir accès à la ville de Shediac.

D’ailleurs, tout va bien pour le club ATV Country Wheelers en ce qui a trait aux adhésions. «Shediac, Barachois et Scoudouc, on a 750 membres», indique le président Kevin Skerry. Pour ses membres, la nouvelle mesure va permettre un accès légal aux sentiers de VTT.

Puisque ce sont seulement les membres de QuadNB qui sont autorisés à circuler selon le nouvel arrêté, le président du club local s’attend à ce que ses membres respectent les règles mises en place par la Ville de Shediac.

Parmi celles-ci, les conducteurs de véhicules VTT ou de type côte-à-côte empruntant les chemins ou rues devenus accessibles sont limités à une vitesse de 40 km/h.

Les membres de QuadNB peuvent dorénavant fréquenter le chemin Lino qui est parallèle à la route 15. Selon le plan, ils peuvent entrer à Shediac par la promenade Riverside et en tournant sur la rue Webster. De là, il est dorénavant permis de longer la promenade Harper jusqu’à la rue Sackville, traverser la Main, franchir la Weldon et une partie de la rue Belliveau. Les VTT auront ainsi accès à l’hôtel Shediac.

Les rues Chesley, Donat et du Vestiaire sont en partie accessibles. Il sera aussi possible de longer la côte Bellevue et le chemin des Pellerins pour entrer dans la capitale du Homard.

Éventuellement, la Ville de Shediac a l’intention de mettre en place des affiches pour guider les membres de QuadNB. Le maire avoue qu’avec la hauteur actuelle des bancs de neige, ce n’est pas un bon moment pour mettre en œuvre ce projet.

«Peut-être que ça va apporter un différent aspect touristique. Les gens en VTT circulent durant les saisons autres que l’été. L’utilisation est plus grande au printemps et aussi durant l’hiver et l’automne. Donc, ça va bien avec la saison touristique de Shediac qui est très achalandée l’été. On verra beaucoup moins de VTT durant l’été», croit Roger Caissie.

«On verra ce que sera l’impact. Avec d’autres informations, on peut faire des ajustements aussi. On pourra ajuster le tir au besoin par la suite», exprime le maire.