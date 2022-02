Une patinoire dans une grange à Sainte-Marie-de-Kent

Après huit longues semaines de préparation, Marty Allain de Sainte-Marie-de-Kent et son partenaire, Rémi Léger, ont finalement réalisé leur projet: une patinoire dans une grange.

Selon Marty Allain, initiateur du projet, la patinoire portant le nom d’Ulysse Léger en l’honneur du propriétaire de la grange, se trouve à Sainte-Marie-de-Kent. Ulysse Léger avait entretenu la grange de son père. Il avait aussi agrandi la grange, spécialement la section où se trouve actuellement la patinoire. «C’est la troisième partie de la grange», précise M. Allain. IIs ont fabriqué une affiche au nom d’Ulysse Léger pour l’honorer.

Marty Allain et Rémi Léger avaient comme objectif de terminer le projet à temps pour Noël, et ils ont réussi. Ils voulaient donner à leurs jeunes enfants l’occasion de s’amuser sur la glace durant le temps des fêtes.

«Rémi c’est un de mes bons amis», dit l’entrepreneur. La grange appartient aux grands-parents de Rémi Léger. La grand-mère de Rémi est toujours vivante. Une bonne journée, Marty Allain lui a dit: «Aye! on devrait mettre la patinoire dans la grange, la faire plus grande. On pourrait jouer malgré la météo, même dans les gros vents et les tempêtes de neige. On n’aurait même pas d’autres maintenance à faire que ça.»

Du rêve, le projet est devenu réalité.

Les deux entrepreneurs ont d’abord commencé par nettoyer la grange qui avait été laissée à l’abandon il y a sept ou huit ans. Ils ont ensuite posé les bandes, installé des lumières, placé de nouveaux murs et de fil en aiguille ils sont venus à bout du projet.

La patinoire est fait 30 pieds sur 60. Un vestiaire a aussi été aménagé pour que les jeunes puissent chausser leurs patins.

Marty Allain signale toutefois que ce n’est pas une patinoire publique. Lui et son partenaire l’ont préparé pour leurs enfants et les amis.

«Surtout à cause de la COVID-19, on ne savait pas si on allait avoir du hockey cette année, affirme le père de famille. Ce n’est pas vraiment communautaire, dit-il. J’ai mis un message sur Facebook pour remercier les entreprises et les gens qui nous ont aidé. Il y a beaucoup de monde qui appellent et demandent s’il y a du patinage public. C’est vraiment privé», explique M. Allain.

«Moi et Rémi on est deux entrepreneurs, on est pas mal occupés et on ne voit pas souvent nos enfants dans la semaine. Notre but c’était vraiment de faire une place où on peut décrocher et passer du temps de qualité avec nos enfants», admet-il.

D’ailleurs, l’année dernière, il avait fabriqué une zamboni pour son fils. La photo de celle-ci a été partagée à maintes reprises sur les médias sociaux.

«Ça été partagé sur Facebook et ç’a fait le tour du monde», dit Marty Allain.