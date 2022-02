Vente du parc Atlas: retour à la case départ à Pointe-Verte

Le parc Atlas n’a finalement pas trouvé preneur.

La vente du centre récréotouristique situé à Pointe-Verte conclue l’automne dernier a finalement avorté, a fait savoir cette semaine le maire Maxime Lejeune.

Quatre offres d’achat visant l’acquisition du parc doté d’une superficie de plus de 53 acres avaient pourtant été soumises à l’administration municipale.

L’ancienne administration de Pointe-Verte avait mis en vente les installations du parc en 2019 en raison des déficits accumulés depuis son ouverture une trentaine d’années plus tôt, déficits qui pouvaient parfois atteindre plusieurs milliers de dollars en une seule année.

L’endroit était jusqu’en 2019 le principal attrait touristique et lieu de divertissement dans le village acadien qui compte un peu moins de 900 âmes.

Le parc Atlas accueillait de nombreux visiteurs qui s’adonnaient à la pêche, la plongée et à la navigation sur le lac ou qui effectuaient des randonnées à pied, en ski ou en raquettes dans les sentiers.

Des spectacles et diverses célébrations comme des mariages et des banquets avaient également lieu à l’occasion à cet endroit qui dispose également d’un chalet et d’une aire de restauration avec grande terrasse donnant sur le lac artificiel.

Le prix de vente du parc Atlas et de tout son équipement avait été fixé au départ à près de 900 000$, avant d’être revu à la baisse en 2021 à 499 000$ en raison de la pandémie de COVID-19 et du manque d’intérêt de la part d’éventuels acheteurs.

La plus récente inscription en ligne du parc fait état d’un prix de vente qui se situe actuellement à 800 000$.

En attendant de voir l’endroit trouver preneur, le village de Pointe-Verte continue à assurer l’entretien des lieux.

Le maire Maxime Lejeune a indiqué que l’administration municipale n’écarte pas la possibilité de reprendre le plein contrôle du parc Atlas et d’y relancer certaines activités.

Le Festival Fierté Chaleur Pride a d’ailleurs ajouté le parc de Pointe-Verte dans la liste des sites qui pourraient éventuellement accueillir l’événement à l’été 2022.