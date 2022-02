Cette rentrée scolaire sera-t-elle la bonne?

Pour plusieurs, c’est une nouvelle rentrée scolaire qui a eu lieu cette semaine dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Du côté des districts scolaires francophones, on souhaite que ce soit la bonne.

Jusqu’à maintenant, les Districts scolaires francophones Nord-Ouest, Nord-Est et Sud s’entendent pour dire que ce retour en classe, après une pause de six semaines, qui a commencé avant la période des Fêtes, se déroule de façon positive.

«Le personnel était très heureux de revoir en personne leurs jeunes apprenants. Les élèves semblaient aussi très contents», a écrit, dans une réponse envoyée par courriel, la coordonnatrice des relations stratégiques au DSFNO, Julie Poulin.

«Plusieurs vivent un peu ce retour comme une rentrée scolaire. On sent une certaine fébrilité dans l’air et une énergie positive, même si les parents, les élèves et les membres du personnel sont quand même conscients des risques d’expositions à la COVID-19», a, pour sa part, mentionné son homologue du District scolaire francophone Sud, Ghislaine Arsenault.

Dans le cas du DSFNE, le directeur général, Marc Pelletier, a remarqué certains changements à la suite de ce nouveau retour à l’école.

Contrairement aux retours antérieurs en classe, il note qu’il y a moins de parents qui hésitent à envoyer leurs enfants à l’école, malgré les risques de propagation de la COVID-19 qui sont toujours présents.

«On remarquait beaucoup plus d’absences avant. Cette fois-ci, ce n’est pas le cas. Je pense qu’après avoir passé plus d’un mois à la maison, les parents étaient contents d’envoyer leurs enfants à l’école et avec raison.»

M. Pelletier estime également que la gestion des éclosions dans les écoles représente un moins grand casse-tête actuellement.

«On n’a plus à faire un aussi gros travail de gestion. Maintenant, on rapporte les situations auprès du ministère et on demande aux gens de s’isoler. On ne vient plus tellement toucher le fonctionnement de l’école.»

«Avant, un cas positif générait en moyenne 150 isolements, tandis que là, ça ne provoque rien. Ça cause moins d’impact sur nos activités.»

Dans les trois districts, le taux d’absentéisme est relativement faible.

Le 1er février, soit lors du retour complet de tous les élèves, autant du primaire que du secondaire, 7% des élèves du DSFS étaient absents, ce qui représente un peu plus de 1000 enfants sur un total de 15 556.

Dans le DSFNO, on ne demande pas de rapport d’absentéisme au personnel administratif pour l’instant.

«Nous préférons que les énergies soient consacrées sur la qualité de l’ensemble de la prestation de nos services pour nos élèves. D’ailleurs, en cette première journée (31 janvier), il n’y a pas eu de problème en matière de prestation de services», a indiqué Julie Poulin.

Dans le DSFNE, le taux d’absentéisme n’est pas bien différent de ce qui existait auparavant en cette période de l’année.

«Les élèves sont au rendez-vous. Il y a eu de l’absentéisme un peu, mais rien d’alarmant, car on en a toujours dans cette période de l’année avec les grippes saisonnières et toute sorte de choses. On voit toujours environ 10% d’absences dans ces temps-ci de l’année en temps normal», a expliqué Marc Pelletier.

Du côté du personnel, la situation demeure gérable, mais plusieurs scénarios sont en place en cas d’une augmentation du taux d’absentéisme.

«Le pire serait de devoir fermer une classe ou un trajet d’autobus temporairement. Mais avant d’en arriver là, plusieurs possibilités seront explorées. Tous nos suppléants et nos ressources humaines pouvant potentiellement prêter main-forte sont sur un pied d’alerte», a fait savoir la représentante du DSFNO.

Dans le DSFS, 31 membres du personnel sont absents en raison de la COVID-19 (cas connus). Le nombre de membres du personnel en isolement en raison d’un contact étroit n’est pas répertorié.

«On s’attend évidemment que les absences du personnel soient plus importantes, ce qui affectera le fonctionnement habituel des écoles. Nous avons d’ailleurs offert de la formation et du mentorat à notre personnel suppléant afin de l’outiller face à l’utilisation des plateformes virtuelles, dont Teams», a mentionné Ghislaine Arsenault.

Parmi les autres scénarios possibles, le DSFS explorera d’autres moyens pour livrer les services éducatifs, que ce soit à l’aide d’une approche hybride ou autre.

«Il se peut aussi que des classes soient annulées si aucun suppléant n’est disponible. Le cas échéant, cette information sera communiquée aux parents par courriel, la veille si possible, mais il se peut que cette information arrive seulement le matin, malheureusement», a ajouté Mme Arsenault.

Dans le DSFNE, le directeur général a expliqué que plusieurs ressources humaines ont été redirigées vers les écoles.

«Que ce soit des agents pédagogiques, des agents d’amélioration, des mentors pédagogiques, toutes ces personnes ont été affectées dans nos écoles pour le mois de février au complet.»

Impacts sur l’apprentissage

Même si ce retour à l’école tend à se dérouler sur une note positive, le directeur général du DSFNE ne cache pas que les interruptions multiples au cours des deux dernières années apportent leur lot de conséquences.

Déjà, pour les jeunes qui ne peuvent fréquenter l’école en raison d’un isolement en lien avec la COVID-19, des suivis, tout dépendant du degré de besoins de ces élèves, seront effectués dans les Districts scolaires francophones Sud et Nord-Est.

Dans le Nord-Ouest, on parle plutôt d’une approche au cas par cas. Les élèves en isolement en raison de la COVID sont considérés comme absents, un peu comme s’ils avaient attrapé une autre maladie contagieuse comme l’influenza ou la gastro-entérite.

«Il n’y a pas d’enseignement virtuel prévu pour eux. De plus, les enseignants n’ont pas l’obligation de soutenir leurs apprentissages d’une autre façon durant leur période d’isolement. Mais, encore là, ce sera du cas par cas. Il est possible que certains enseignants puissent le faire», a indiqué Julie Poulin.

Une chose est certaine selon Mme Poulin, c’est qu’une fois de retour en classe, le rattrapage nécessaire sera pris en main par les enseignants et le personnel de soutien à l’apprentissage.

À long terme, la pandémie laissera sûrement des traces, d’après Marc Pelletier.

«Il faut arriver à la conclusion qu’il est impossible de croire qu’il n’y aura pas d’impact sur l’apprentissage des jeunes. Notre objectif maintenant est de voir où en sont les élèves et travailler à réduire les écarts, en espérant qu’il n’y ait pas d’autres fermetures.»

«C’est un défi, car les élèves ont tellement été affectés au cours des deux dernières années qu’il faut continuellement refaire l’état des choses. Ça va prendre des semaines et des mois avant d’avoir un bon portrait de la situation, mais c’est sûr et certain qu’il y a des jeunes qui ont écopé.»