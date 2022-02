La police régionale BNPP a un nouveau chef

La police régionale BNPP, qui dessert les municipalités de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte, a un nouveau chef.

Roger Clavet a succédé plus tôt cette année à Charles Comeau, qui a œuvré pour les forces de l’ordre pendant près de 40 ans, dont sept à titre de chef de police.

Le nouveau chef, qui est originaire de Saint-Jean-Baptiste-de-Restigouche, est à l’emploi de la police régionale BNPP depuis l’année 1989.

Il avait auparavant suivi une formation à l’Académie de police de l’Atlantique, à Charlottetown.

Depuis, Roger Clavet a agi en tant que patrouilleur, enquêteur et superviseur au sein du corps policier de la région Chaleur.

En juillet 2021, il fut nommé chef adjoint de la force policière afin d’apprendre durant six mois les rudiments du métier de chef et de préparer en douce la sortie de son prédécesseur.

De son propre aveu, le nouveau chef dit connaître tous les recoins du territoire et le prénom des criminels qui s’y trouvent.

«Après 33 ans de métier, tu finis par connaître les gens!», a raconté Roger Clavet.

«C’est un métier qui est vraiment plaisant et qui est très motivant, qui permet dans le cadre de ses fonctions de rencontrer plein de gens et de découvrir les beautés de notre région.»

Ce dernier s’est dit emballé par les défis qui l’attendent dans son nouveau rôle.

L’un de ces défis est d’adapter les nouvelles technologies dans le travail quotidien des policiers.

L’avènement ce printemps de caméras corporelles et de caméras de bord à l’intérieur des véhicules de patrouille représente un exemple parfait des nouvelles technologies qui se doivent d’être pleinement maîtrisées.

Si le métier de policier reste sensiblement le même au fil des années, Roger Clavet dit avoir remarqué d’importants changements dans la nature des interventions effectuées par les forces de l’ordre.

«Les appels liés à la santé mentale sont malheureusement beaucoup plus nombreux qu’auparavant, nos policiers doivent souvent intervenir dans des situations qui sont peu plaisantes», a expliqué le chef de police.

«La COVID-19 a généré une gamme d’appels de service et de demandes qui diffèrent de ce qu’on voyait avant.»

Roger Clavet compte actuellement sur une équipe de 16 employés qui œuvrent au sein de la police régionale BNPP.

Cette équipe risque de grossir en 2023 en raison de l’accroissement de la population et de l’élargissement du territoire, fruit de la réforme municipale et de la fusion des municipalités de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte et de plusieurs districts de services locaux.

«Au final, j’espère apporter le même leadership que le chef Comeau et continuer son travail, tout en gardant une présence auprès des gens de la communauté», a souligné le nouveau chef policier.