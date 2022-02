La Ville de Caraquet tente d’acquérir le presbytère de l’église Saint-Pierre-aux-Liens

En voulant s’en porter acquéreur, la Ville de Caraquet empêchera peut-être le presbytère de l’église Saint-Pierre-aux-Liens de devenir un bâtiment désaffecté ou pire encore: subir le triste sort de la démolition, comme c’est arrivé à Saint-Simon et à Pokemouche.

La municipalité a entrepris des négociations avec le comité de gestion de la communauté chrétienne afin d’acheter cet édifice du patrimoine religieux construit en 1949.

En plus d’abriter les bureaux de la paroisse et de quelques organisations communautaires, le bâtiment sert de lieu de résidence au curé en place.

Cependant, la structure de style anglais a besoin de rénovations importantes, notamment au niveau de l’isolation, chose que ne peut se payer le comité local présentement.

«Ce serait enlever un fardeau financier au comité de gestion», reconnaît le maire Bernard Thériault.

La coprésidente du comité de gestion, Louise Roy, s’attend à ce que la Ville poursuive les démarches en présentant prochainement un plan d’utilisation des lieux. Cependant, ça ne peut pas être n’importe quoi, affirme-t-elle.

«La Ville a sondé le terrain auprès de notre comité et nous voulons que ce soit bien fait. C’est vrai que le presbytère est un boulet au niveau financier. La porte est maintenant ouverte avec la Ville», fait part Mme Roy.

Un geste plus large

Autant le comité que la municipalité s’entendent déjà à ne pas démolir l’édifice, même si on est encore loin d’apposer des signatures en bas d’un contrat de vente.

Cette tentative d’acquisition s’inscrit dans un geste plus large, à savoir le réaménagement de la portion ouest du centre-ville et le maintien de plusieurs bâtiments historiques du secteur. Parmi eux, on compte les ruines du vieux couvent, l’église Saint-Pierre-aux-Liens, le cimetière Thomas Cook, le Centre culturel, l’hôtel de ville et les écoles, en plus de l’ancienne maison qui a abrité la Fédération des caisses populaires acadiennes.

Le conseil de gestion de la communauté chrétienne Saint-Pierre-aux-Liens et le diocèse de Bathurst sont propriétaires du presbytère.

Si la transaction est réussie, la Ville entend conserver le bâtiment dans sa plus belle apparence extérieure. Elle souhaite aussi utiliser l’intérieur au service de plusieurs organisations communautaires qui cherchent un toit, a ajouté le maire.

«Nous avons effectivement eu une rencontre informelle avec la paroisse. Nous avons senti un intérêt et un enthousiasme de leur part. Mais comme le bâtiment appartient aussi au diocèse de Bathurst, le comité de gestion doit d’abord leur faire une recommandation», a expliqué M. Thériault.

Défis financiers

Ce n’est un secret pour personne que les comités de gestion de paroisses vivent actuellement des défis financiers importants dans le maintien de l’entretien des édifices religieux. Les quêtes et les dons des citoyens sont en baisse. Depuis deux ans, les célébrations sont limitées en nombre et en quantité en raison de la COVID-19.

En 2018, le comité de gestion de la communauté chrétienne Saint-Pierre-aux-Liens avait avisé la communauté d’éventuels ennuis financiers dans une lettre adressée aux participants de la messe de Noël. La formation d’un comité de sauvegarde, dans les semaines suivantes, avait permis d’aller chercher des sommes substantielles, grâce notamment à une loterie.

Mais d’autres presbytères n’ont pas eu cette chance. En 2017, celui de Saint-Simon a été démoli.

Tout le monde se souvient également de la saga entourant la destruction du presbytère de Pokemouche en 2009. Le bâtiment plus que centenaire, construit en grès brun massif et comprenant une tour carrée, n’a pu être sauvé malgré plusieurs tentatives de sauvegarde.

Le Village historique acadien était prêt à investir 1 million $ pour le déménager sur son site de Bertrand, mais l’opération s’avérait trop complexe. Un groupe de citoyens avait également essayé de protéger l’édifice, mais il n’a pu empêcher la décision finale du diocèse de Bathurst.

D’autres ont connu des sorts plus heureux. Le presbytère de Bertrand sert maintenant de bibliothèque publique.