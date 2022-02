Route 11: un mort et quatre blessés, dont deux graves, dans un accident

Un homme de 40 ans est décédé, deux adultes luttent pour leur vie et deux enfants ont été blessés à la suite d’une collision entre deux véhicules près de Tide Head.

Le 1er février , vers 18h15, des agents de la GRC se sont rendus sur les lieux d’une collision frontale entre une berline et un VUS sur la route 11, près de Tide Head. Un homme de 40 ans, qui était le seul occupant de la berline, est décédé sur les lieux.

L’accident se serait produit lorsque le conducteur de la berline, qui roulait en direction est, a franchi la ligne médiane et est entré en collision avec le VUS qui roulait en direction ouest.

Le conducteur du VUS, un homme de 29 ans de Val d’Amour, et une femme de 29 ans de Dunlop, qui était passagère, ont été transportés à l’hôpital pour soigner ce qui, selon la police serait des blessures graves qui pourraient mettre leur vie en danger. Deux jeunes enfants qui se trouvaient également à bord du VUS ont été transportés à l’hôpital pour traiter des blessures mineures.

Un enquêteur de la GRC chargé de la reconstitution des collisions et du personnel du Bureau du coroner du Nouveau-Brunswick se sont rendus sur les lieux et collaborent à l’enquête, qui se poursuit. L’autoroute a été fermée pendant environ six heures, mais a été rouverte depuis. La cause de l’accident fait toujours l’objet d’une enquête.