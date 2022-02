Un rapport propose d’éliminer l’immersion française

Les commissaires chargés de la révision de la Loi sur les langues officielles ont complété leur autre tâche qui leur a été donnée par le premier ministre Blaine Higgs: celle de trouver le moyen d’améliorer l’apprentissage du français chez les anglophones.

Les commissaires Yvette Finn et John McLaughlin proposent un nouveau programme pour uniformiser l’apprentissage du français chez les élèves anglophones.

Le système actuel divise les élèves entre ceux qui participent au programme d’immersion en français et ceux qui sont inscrits au programme «English Prime» habituel.

L’immersion en français fonctionne, mais le niveau de compétence en français qui est fixé comme objectif pour les élèves est «déraisonnable», selon les commissaires.

Malgré tout, plus de 90% des élèves en immersion atteignent un niveau de français suffisant pour converser dans leur langue seconde, d’après John McLaughlin.

Toutefois, peu d’élèves atteignent ce niveau de français, puisque 60% des élèves anglophones ne sont pas inscrits à l’immersion en français, et environ 20% de ceux qui y sont inscrits quittent ce programme avant la 12e année.

La plupart des élèves participent plutôt à un programme principalement en anglais, et ont des compétences en français «extrêmement faibles» en tant que groupe.

Presque tous les élèves ayant des troubles d’apprentissage ou de comportement sont également inscrits et les élèves ayant des besoins plus élevés se retrouvent dans ce programme de façon disproportionnée.

Il y a donc un «sérieux problème» de composition des classes qui crée un déséquilibre, selon les commissaires.

«Le Nouveau-Brunswick a besoin d’un programme d’études de français langue seconde rigoureux, authentique et engageant pour tous les élèves du secteur anglophone», peut-on lire dans leur rapport.

Selon eux, il faudrait donc éliminer le modèle actuel qui sépare l’immersion et le programme d’anglais principal.

Les commissaires prônent une approche «immersive» commune pour tous les élèves anglophones.

Il y aurait donc moins de temps pour étudier le français que dans le programme d’immersion actuel, mais le nouveau programme serait plus «prolongé et intensif» dans l’apprentissage de la langue seconde, et permettrait à davantage d’élèves de développer des compétences en français.

John McLaughlin et Yvette Finn déconseillent des changements brusques dans le système d’éducation pour éviter de le déstabiliser, surtout que la pandémie complique toujours la vie quotidienne dans ce secteur.

Ils veulent toutefois que les élus et les dirigeants du secteur de l’éducation s’attaquent «immédiatement» à combler l’écart entre les groupes d’immersion et le reste des élèves, sans toutefois perturber le système.

«Il s’agit en effet d’un équilibre délicat, mais qui doit être atteint si l’on veut faire les choses correctement», admettent les commissaires.

Ils proposent également au gouvernement de choisir une mesure uniforme du niveau de compétences en langues. Il existe actuellement plusieurs échelles pour évaluer cette compétence, ce qui crée de la confusion, d’après eux.

Les commissaires suggèrent l’adoption du Cadre européen commun de référence pour les langues, qui décrit la compétence en langue seconde pour l’écriture, l’expression orale et la compréhension orale et écrite.

Une pénurie d’enseignants

Il y a une pénurie d’enseignants francophones aussi bien dans les districts francophones que dans les districts anglophones, et il est donc difficile de doter les programmes d’enseignement en langue seconde.

Les commissaires proposent d’encourager les études postsecondaires en enseignement et de débloquer davantage de places pour les étudiants qui veulent se lancer dans ce domaine, particulièrement en français.

Une autre partie de la solution, selon John McLaughlin, serait d’offrir une formation de français aux enseignants qui sont déjà dans le système et qui veulent atteindre un niveau de français suffisant pour donner des cours de français langue seconde.

«Mais je ne dis pas que c’est chose facile, et je pense qu’un effort pour augmenter le nombre d’enseignants francophones dans les deux secteurs doit faire partie du plan du gouvernement», affirme John McLaughlin.

Des améliorations pour le système francophone

Bien que la plupart des recommandations portent sur les enjeux et défis du système d’éducation anglophone, leur rapport contient également quelques améliorations à apporter au système francophone.

Les commissaires recommandent notamment davantage de ressources pour les élèves de la maternelle à la 12e année qui ont besoin de soutien en français à l’aide d’activités de francisation.

Il s’agit entre autres d’activités en classe ou familiales pour solidifier les compétences en français.

Les besoins ne cessent de croître dans certaines régions en raison de l’augmentation du nombre de familles exogames et de nouveaux arrivants, d’après les commissaires.

«On peut apprendre une langue, le vocabulaire et l’écriture, mais on ne va pas nulle part à moins d’avoir l’opportunité de pratiquer cette langue, et dans le rapport on indique qu’il faut créer (…) des activités pédagogiques qui auront comme objectif de placer des gens qui apprennent une deuxième langue dans une situation où ils vont pouvoir parler (dans cette langue)», explique la juge Yvette Finn.