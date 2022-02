Un voyageur acadien se rend jusqu’à l’océan Arctique dans sa vieille Volvo

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Xavier Thériault a choisi de partir à l’aventure durant la pandémie de la COVID-19. À défaut de pouvoir découvrir le monde, il a choisi de

découvrir son pays, pour ultimement atteindre l’océan Arctique en automobile.

À priori, le Dieppois de 23 ans s’intéresse aux autos depuis qu’il est tout jeune. «Mon père collectionne les vieilles voitures et j’ai toujours eu un intérêt pour les voitures. Même avant de penser au voyage, j’avais déjà la voiture avec laquelle je voulais voyager», explique le jeune aventurier.

Il avait déjà son véhicule, une Volvo 144 de 1969, il allait à l’université et la pandémie est survenue. L’universitaire suivait ses cours à distance et ce n’est pas vraiment ce qu’il voulait faire. Il étudiait en architecture à l’Université Dalhousie.

«L’architecture, c’est vraiment artistique, c’est vraiment important de travailler sur place, d’avoir des interactions avec les profs physiquement. À distance, on dirait que ça enlevait la magie que je ressentais à l’école», exprime-t-il.

Il a ainsi décidé de prendre congé de l’école pour une année et de voyager. Étant donné que tout était fermé et que les voyages à l’extérieur du Canada étaient déconseillés en raison de la pandémie, il a décidé de voyager dans son propre pays.

Xavier Thériault s’est inspiré d’une émission de télévision qu’il écoutait: Top Gear.

«C’est une émission anglaise à propos des voitures, dit-il. Une fois par année, les trois gars de l’émission achetaient une vieille voiture et ils allaient à un endroit avec des conditions extrêmes. Ça semblait tellement le fun. Je me suis dit, c’est ça que je veux faire.»

Il a commencé à chercher pour des endroits où il serait bon de voyager au Canada. «Je suis arrivé aux trois océans: Atlantique, Pacifique et Arctique. Je me suis dit: ouais, c’est ça que je fais». Le 4 juillet 2021, le jeune Acadien est parti à l’aventure. Pour tester son véhicule, il s’est rendu à Halifax et en a profité pour tremper sa main dans l’océan Atlantique.

Son but était aussi d’explorer le Canada, il s’est donc arrêté dans chacune des provinces sur son trajet. «J’ai passé beaucoup de temps au Québec et en Ontario. J’ai rencontré des amis et des personnes qui m’ont logé. J’ai été au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. J’ai passé quelques semaines dans presque chaque province», raconte l’aventurier.

Au mois d’août 2021, il était rendu à l’autre bout du pays, près de l’océan Pacifique. «Mon but était de faire mon voyage en deux mois et de retourner à l’école, mais j’ai très vite réalisé que ça n’allait pas être facile. Alors j’ai décidé de faire un beau voyage et de passer l’hiver en Colombie-Britannique. Là j’ai commencé à prendre mon temps. J’ai rendu visite à mon meilleur ami et je suis resté avec lui durant quelques jours.»

En route vers le Nord

Xavier Thériault a commencé à préparer son véhicule pour le long voyage. Il a changé les pneus, le carburateur et a effectué quelques autres travaux. «J’ai acheté plein de canettes de nourriture, toutes sortes de beans, du thon et des affaires de même.»

Il a quitté la région de Vancouver et a roulé vers le nord. De là, il lui a fallu un mois pour se rendre à l’océan Arctique. Heureusement qu’il se débrouille bien en mécanique, car son véhicule lâchait à l’occasion, ce qui a contribué à le retarder quelque peu.

«De la Colombie-Britannique au Yukon, ça m’a pris trois jours», dit-il. Le voyageur a passé du temps à Whitehorse pour faire quelques mises au point sur son véhicule. «C’était la mi-septembre et à Whitehorse il faisait moins dix degrés. Il commençait déjà à neiger.» Il s’est alors acheté des vêtements et différents articles pour, déjà, affronter l’hiver.

Xavier Thériault s’est rendu à Dawson City, une ville vraiment intéressante selon le voyageur acadien. «Dawson City, c’est connu comme le dernier arrêt avant le Dempster Highway. La partie la plus excitante du voyage, c’est probablement la Dempster Highway. C’est 1200 kilomètres avec absolument aucun service, dit-il. C’est un chemin de terre qui mène directement à l’océan Arctique. T’es littéralement dans les montagnes, tout seul.»

Il est finalement arrivé tout fin seul au bout du chemin, à Tuktoyaktuk, près de l’océan Arctique, le 10 octobre 2021.

«Je suis resté à Tuktoyaktuk deux jours. Au cours de la deuxième soirée, j’ai rencontré une famille extrêmement gentille. C’était l’Action de grâce et ils m’ont invité à souper. Il y avait une grosse dinde. C’était comme un thanksgiving américain. Il y avait toutes sortes de nourriture, toutes sortes de tartes, toutes faites maison. C’était délicieux.»

Sur son chemin de retour, le grand voyageur s’est arrêté en Colombie-Britannique et il est toujours là pour différentes raisons. «Un, c’est la voiture. Deux, je voulais juste vivre une expérience différente cet hiver.»

Il travaille actuellement sur son vieux véhicule et croit devoir changer le moteur avant de revenir dans sa province natale.

Le futur architecte pense sérieusement retourner aux études.

«Si ce n’est pas cette année, l’année prochaine. Absolument!»

Le 10 octobre 2021, Xavier Thériault, un Dieppois de 23 ans, est arrivé à Tuktoyaktuk, près de l’océan Arctique. – Gracieuseté

Quelques aventures

«Moi, je ne suis jamais vraiment sorti des provinces atlantiques, raconte Xavier Thériault. Quand j’ai vu les montagnes pour la première fois à Jasper, j’ai presque pleuré. C’était incroyable. Ça vient avec le fait que je n’ai aucune idée de comment ça fonctionne avec les montagnes: la météo, etc.»

Son manque d’expérience à ce sujet l’a placé dans une situation inquiétante. Lui et une autre personne ont décidé d’aller camper au sommet d’une montagne. Un bon matin, ils sont partis à pied vers la montagne. «La marche comme telle a pris huit heures. C’est la chose la plus dure que j’ai faite dans ma vie. Quand on est arrivé en haut de la montagne, il faisait 15 degrés de moins qu’en bas. Il faisait moins cinq degrés sur la montagne. Le soleil commençait déjà à se coucher et il commençait à pleuvoir.» N’étant pas habillés convenablement pour les circonstances, ils ont eu froid. À un certain point, au milieu de la soirée, ils ont entendu quelque chose qui se trouvait autour de la tente.

«Quelques minutes après, on est sorti et on a vu une grosse masse noire à 200 mètres de nous autres. C’était probablement un ours noir», raconte le jeune aventurier.

Évidemment, ils n’ont pas dormi.

«On pensait sérieusement qu’on allait mourir», dit-il. À leur retour, ils ont mangé et se sont installés dans un spa.

Au Yukon, son véhicule a été en panne pour cinq jours. À proximité de Whitehorse, il est resté cinq jours chez un prêtre qu’il avait rencontré dans un stationnement. Xavier Thériault a dû faire preuve de débrouillardise en cognant aux portes pour demander la permission d’emprunter des pièces usagées de véhicules qui traînaient dans les arrière-cours.

«J’ai fini par réparer ma voiture avec une pièce de Ford Ranger 1999.»

Le jeune homme a ensuite poursuivi son chemin.