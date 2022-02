La CSR de Miramichi promet de meilleurs services en français

Alors qu’elle va bientôt agrandir son territoire pour y inclure plusieurs milliers de francophones, la Commission de services régionaux du Grand Miramichi entend élargir son offre de services en français pour accommoder les nouveaux résidents.

La réforme sur la gouvernance locale a prévu la création d’une communauté rurale regroupant les DSL qui entourent la municipalité de Néguac, dont environ 75% des résidents sont des francophones. Conformément à la demande de plusieurs résidents des DSL, l’entité fera partie de la CSRGM.

Puisqu’elle se trouve maintenant isolée du reste de la Péninsule acadienne, la municipalité de Néguac a aussi demandé de joindre la CSRGM, mais en date de mercredi, elle n’avait toujours pas eu de réponse du gouvernement provincial, indique Georges Savoie, maire de Néguac.

«On a rencontré le ministre responsable des Gouvernements locaux, Daniel Allain, pour parler de notre demande. Il y a eu une bonne discussion. On sait que la décision sera basée sur des items comme la question de la langue et des services qu’on pourra recevoir.»

Il y a plusieurs années, Néguac faisait partie de l’ancienne Commission de district d’aménagement de Miramichi, mais la municipalité a été incluse dans la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne lors de sa création en 2013.

Si la CSRPA est un organisme francophone, la plupart des membres de celle du Grand Miramichi sont anglophones. Son site internet est bilingue, mais les rapports annuels sont publiés en anglais seulement.

Wilson Bell, directeur général de la CSRGM tient à rassurer les nouveaux citoyens francophones. Six employés sur 10 sont bilingues et les services de planification, d’aménagement et d’inspection de nouvelles constructions sont offerts en français. Les services associés à la collecte de déchets et de recyclage sont aussi bilingues.

À l’avenir, M. Bell promet aussi que le rapport annuel sera disponible dans les deux langues officielles et que des ajustements pourraient être apportés aux réunions au besoin.

«Les réunions du conseil d’administration se dérouleront, si nécessaire, dans les deux langues officielles.»