Budget de déneigement: les municipalités du Sud-Est tiennent le coup pour l’instant

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les municipalités du sud-est du Nouveau-Brunswick semblent en général bien préparées à faire face aux intempéries de l’hiver, du moins sur le plan budgétaire.

En 2022, la Ville de Dieppe alloue un budget annuel de 1,68 million $ pour le déneigement. Julie Albert du Service des communications de la Ville de Dieppe a mentionné par courriel qu’il était encore trop tôt pour dire si la municipalité allait dépasser son budget ou non.

Cependant, si c’est le cas, nous avons un montant de 350 000$ en réserve exprès pour ça», mentionne-t-elle.

En résumé, Dieppe déneige 184 kilomètres de routes, 64,5 kilomètres de trottoirs, 32 aires de stationnement, 1531 bornes-fontaines et 39 kilomètres de sentier. Sur son site web, la cité acadienne informe que les opérations de déneigement varient en fonction des accumulations de neige. Par exemple, pour une accumulation de 10 centimètres ou moins, les opérations prendront 36 heures, tandis que pour 40 centimètres d’accumulation, le travail sera étalé sur quatre jours et plus.

Le directeur général de Shediac, Gilles Belleau, a confirmé qu’en date du 31 décembre 2021, il n’y a pas eu de dépassement de coût pour le déneigement. Pour 2022, il n’y a que le mois de janvier comme statistiques et il est un peu tôt pour prédire s’il y aura dépassement de coûts pour l’année en cours.

«Comme c’est la ville qui fait son propre déneigement, nous n’avons pas de budget précis pour le déneigement. Cette dépense se retrouve dans le salaire des employés», indique par courriel le directeur général de Shediac. Il confirme toutefois que sur le plan salarial, en ce qui concerne le déneigement des chemins, la municipalité a dépensé le double en salaires pour janvier 2022, comparativement à janvier 2021.

La Capitale du homard entretient 70 kilomètres de rues, soit 140 dans les deux sens, (aller-retour), ainsi que les trottoirs, stationnements municipaux et 366 bornes-fontaines.

C’est sensiblement le même son de cloche à Bouctouche. «Je dirais que ça regarde bien. On a eu la grosse tempête l’autre jour mais on n’anticipe pas que ça va affecter nos budgets, jusqu’à maintenant», dit le directeur des travaux publics, Rémi LeBlanc.

«Notre déneigement, c’est notre équipe des travaux publics qui le fait», dit-il, en précisant que la municipalité honore également un contrat avec un entrepreneur. En tout et partout, le budget annuel alloué au déneigement est d’environ 300 000$ à Bouctouche. Ce montant permet de déblayer 45 kilomètres de route, ainsi qu’entre 15 et 20 kilomètres de trottoirs.

Dépassement des coûts prévu à Richibucto

Tout comme c’est le cas à Bouctouche, la Ville de Richibucto a deux budgets de déneigement, un pour les employés municipaux et l’autre avec des contrats d’entrepreneurs.

La directrice générale de la municipalité, Mélanie Savoie, n’entrevoit pas de dépassement de coûts avec les contrats. «J’ai un budget pour les chemins et les stationnements. Pour celui-là, on est corrects; mais pour celui avec les trottoirs, je suis pas mal certaine qu’on va le dépasser», a expliqué la directrice générale. Pour l’instant, elle parle d’un dépassement de coûts de quelques milliers de dollars.

À Richibucto, le budget annuel consacré au déneigement est de 281 062$. Celui-ci comprend le déblaiement des rues, trottoirs et stationnement. Le budget permet d’entretenir 14,8 kilomètres de rues. «On a 35 rues au total qui sont déblayées», précise Mélanie Savoie.

Selon la municipalité, il faut de quatre à six heures pour nettoyer les rues de la ville de Richibucto.