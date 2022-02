Cours à distance au CCNB: des étudiants manifestent leur mécontentement

Alors que la direction du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ne souhaite toujours pas se compromettre sur une éventuelle date de retour de tous les cours en présentiel, des étudiants ont pris les grands moyens pour faire part de leur mécontentement.

Jeudi matin, une pétition a été lancée par un groupe d’étudiants qui souhaitent un retour des cours en présentiel pour tout le monde.

Actuellement, seul le volet pratique de la formation offerte au CCNB est offert en personne.

L’une des instigatrices de la pétition, Maude Roy, étudiante au CCNB de Dieppe, estime que ce geste est issu d’un sentiment de frustration d’étudiants qui ne comprennent pas pourquoi d’autres établissements d’éducations se sont avancés sur une date de retour alors que ce n’est pas le cas de leur côté.

«On a envoyé un courriel à la direction du CCNB, lundi, mais ça n’a rien donné. On a donc décidé de prendre ça en main nous autres même pour essayer d’attirer leur attention», a mentionné l’étudiante de 1ère année en gestion de la petite et moyenne entreprise.

Bien qu’elle ne souhaite pas parler pour les autres étudiants, Mme Roy estime que le mode virtuel est très difficile sur le moral de certains. Celle qui doit composer avec des troubles d’apprentissage et d’attention dit avoir été grandement affectée par cette méthode.

«On perd de l’apprentissage, car les enseignants ne sont pas tout le temps présents. On n’a pas la même qualité d’enseignement que l’on aurait en présentiel au collège.»

Dans une note envoyée aux étudiants et étudiantes, le PDG du CCNB, Pierre Zundel, indique que cette décision du CCNB est basée sur trois éléments très importants:

1. Préserver la santé et la sécurité de la population étudiante et du personnel en favorisant un milieu sécuritaire.

2. Assurer un plan d’apprentissage qui permet la continuité des cours selon le calendrier collégial établi.

«Nous voulons éviter des situations où nous serions obligés de prolonger votre semestre, par exemple advenant l’absence du personnel enseignant ou d’une grande majorité d’étudiantes et étudiants en raison de la COVID.»

3. Diminuer les risques d’interruption de la formation advenant l’absence de membres du personnel qui gèrent les systèmes centraux (chauffage, système informatique, etc.) en raison de la COVID.

«En terminant, je veux vous dire que nous en avons toutes et tous ras-le-bol de la pandémie, que ce soit la direction, le personnel et vous les étudiantes et étudiants, mais notre frustration ne peut pas dicter nos prises de décisions», peut-on notamment lire dans le message.

«Faire quelque chose»

Même si la direction du CCNB ne semble pas vouloir broncher pour le moment, Maude Roy souhaite que la pétition l’incite à revenir sur sa décision.

«On est capable de suivre les règles sanitaires et nous avons besoin de deux doses de vaccin pour entrer au collège, donc il n’y a pas de raison pourquoi on ne pourrait pas être en présentiel.»

Au moment d’écrire ces lignes, jeudi après-midi, 57 personnes ont signé la pétition en ligne. Des pages Facebook et Instagram ont aussi été créées afin d’inviter d’autres étudiants à se joindre au mouvement.

Notons qu’à Edmundston, des étudiants ont pris part à une manifestation pacifique jeudi et recommenceront vendredi. Ces derniers revendiquent essentiellement les mêmes choses que le groupe à l’origine de la pétition à Dieppe.

«On nous a dit que ça pouvait être pour le restant du semestre alors on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose. On ne peut pas endurer tout un semestre comme ça», a raconté Sharon Deschênes, étudiante en techniques correctionnelles au CCNB d’Edmundston.

«On ne peut plus faire grand-chose. On dépense beaucoup d’argent pour nos cours, nos livres et nos uniformes, dans notre cas. Tout de suite, on n’utilise rien et on a des cours en ligne. On paye pour presque rien tout de suite.»