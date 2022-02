Élection provinciale complémentaire dans Miramichi: «Ça va être intéressant!»

Les libéraux réussiront-ils à conserver leur siège? Les progressistes-conservateurs parviendront-ils à séduire une pluralité de l’électorat pour la première fois en plus de 10 ans? Est-ce que ce sera au tour du Parti vert ou du People’s Alliance de créer la surprise? Ces questions risquent d’être au bout des lèvres des électeurs de Baie-de-Miramichi-Néguac au cours des prochains mois alors que des élections partielles sont prévues le 20 juin.

La circonscription provinciale, qui comprend notamment la municipalité de Néguac, est vacante depuis le départ de la députée libérale Lisa Harris. Mme Harris a démissionné pour tenter ses chances en politique fédérale lors des élections de 2021 dans Miramichi-Grand Lake. L’élection a été remportée par le candidat conservateur, Jake Stewart, qui lui aussi a démissionné de son poste provincial dans Miramichi-Sud-Ouest-Baie-du-Vin. Une élection partielle est également programmée pour le 20 juin dans cette circonscription, qui regroupe les communautés acadiennes de Baie-Sainte-Anne et d’Escuminac.

Les municipalités comme Néguac se trouvent donc sans représentation à Fredericton depuis la fin de l’été. Le maire Georges Savoie a hâte de rencontrer les différents candidats.

«Ça va être intéressant. D’ici le 20 juin, la politique va commencer à brasser. Du côté de la municipalité, on aimerait rencontrer les différents candidats et candidates et leur faire part de nos priorités, nos préoccupations et nos projets. On a pu le faire dans le passé et on aimerait le faire encore s’ils sont disponibles.»

Selon le maire Savoie, un député, peu importe le parti, peut s’avérer un allié important pour une municipalité lorsqu’il est question de faire avancer des dossiers, mais la dynamique peut être différente lorsque la personne se trouve du côté de l’opposition. Dans ce cas, il faut parfois avoir recours à d’autres stratégies pour se faire entendre.

«Quand le candidat est du côté du gouvernement, peu importe le parti, ç’a plus d’impact, mais on va travailler avec la personne que les électeurs de Baie-de-Miramichi-Néguac vont choisir!»

Baie-de-Miramichi-Néguac a tendance à voter pour le Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Lisa Harris était la députée depuis 2014, mais les progressistes-conservateurs ont réussi quelques percées au cours des 40 dernières années. James Gordon a été député de 1982 à 1987, Réjean Savoie de 1999 à 2003 et Serge Robichaud de 2010 à 2014.

Par contre, depuis 2018, les tiers partis gagnent en popularité dans la région. Terry Collette du People’s Alliance a terminé en deuxième position, en 2018, avec 2047 votes.

Son successeur de 2020, Thomas L’Huillier a terminé la soirée avec seulement 898 voix, mais le candidat du Parti vert, Curtis Bartibogue a récolté 825 appuis, un record pour les verts.