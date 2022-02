Freinée par les restrictions sanitaires, la saison de motoneige reprend de la vitesse

Restrictions sanitaires corsées, froid intense et coût de l’essence qui part en vrille. L’industrie de la motoneige en prend pour son rhume en ce début 2022.

Comme si ce n’était pas suffisant, la pluie était au rendez-vous un peu partout dans le nord de la province jeudi, rien pour améliorer la situation.

Depuis le début de la saison, les affaires tournent au ralenti dans le secteur de la motoneige. C’est à tout le moins de cas à l’hôtel Atlantic Host de Bathurst. Le mois de janvier a été calme, beaucoup trop calme au goût de Keith Degrâce, propriétaire des lieux.

«Les restrictions sanitaires nous ont fait mal. On a eu quelques touristes, oui, mais vraiment pas comme à l’habitude, car tout était fermé», explique l’entrepreneur.

Il faut dire que la saison de motoneige n’avait pas été un franc succès chez lui l’an dernier. Coupé des marchés québécois et ontariens en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières, il avait dû de surcroît composer avec de très faibles précipitations de neige, ce qui n’a pas aidé pour le tourisme intraprovincial. Il misait beaucoup sur le tourisme de la motoneige.

L’homme d’affaires n’a toutefois pas jeté la serviette et demeure optimiste pour les semaines à venir.

«La neige est là et les choses commencent à revenir tranquillement à la normale maintenant que tout rouvre graduellement depuis le changement de phase. Les réservations commencent à entrer et ça regarde bien pour les prochaines semaines. On se croise les doigts pour que ça continue comme ça», souligne ce dernier.

Touristes recherchés

Plus à l’ouest, dans la région de Saint-Quentin, les pistes sont à couper le souffle. La neige est au rendez-vous, mais les motoneigistes se font toujours attendre.

«C’est beaucoup plus tranquille qu’à l’habitude c’est certain», admet Denis Banville, président du club de motoneige de Saint-Quentin.

Dans les sentiers, celui-ci dit surtout croiser des «locaux» plus que des touristes depuis le début de la saison.

Selon lui, la fermeture des restaurants au cours des dernières semaines, ajoutée aux autres restrictions, a certes contribué à décourager les touristes d’enfourcher leur motoneige et de partir en épopée dans le nord de la province. Les températures glaciales des dernières semaines n’ont certes pas aidé à attirer les touristes, pas plus que le prix de l’essence qui vient d’atteindre un sommet dans la province et qui peut d’ailleurs grimper à plus de 2,40$ le litre dans certains relais.

«Ça coûte cher, c’est un loisir de luxe. Ce n’est donc pas intéressant quand tu pars pour un endroit, mais que tu ne peux pas te regrouper entre amis ni même aller au resto. Payer le gros prix pour être condamné à manger dans ta chambre d’hôtel, ce n’est pas une expérience extraordinaire», ajoute-t-il.

Heureusement, selon lui, la température semble vouloir redevenir plus raisonnable, tout comme les mesures sanitaires.

«Les prochaines semaines seront beaucoup mieux, j’en suis certain», souligne-t-il avec optimisme.

Bonne première expérience

Non loin de là, à Kedgwick, une entreprise profite toutefois à fond du tourisme de la motoneige malgré tous ces pépins. Les Chalets Restigouche affichent ainsi pratiquement complet depuis décembre dernier et les places disponibles se font rares jusqu’à la fin mars.

Jusqu’à tout récemment, l’endroit n’était pas axé sur le tourisme de la motoneige. Mais ses nouveaux propriétaires – Sébastien Hodgson et sa conjointe, Geneviève – ont décidé de changer la culture des lieux. À preuve, on y vend de l’essence, de l’huile et même des courroies de motoneige. Ils ont installé deux magnifiques anciens modèles de motoneiges au plafond de leur salle à manger. Plus qu’une simple halte, ils désirent que l’endroit devienne un incontournable dans la région.

«Les sentiers passent tout juste à côté de nous. On se devait d’en profiter», raconte Sébastien.

Dans les faits, il s’agit de la première saison de motoneige pour le couple à titre de propriétaire des lieux. Ils ont misé gros en quittant la grande région de Montréal pour venir s’établir à Kedgwick, et jusqu’à présent – après une saison de chasse fructueuse et un bon début de saison de motoneige -, le pari en vaut la chandelle. Certes, la salle à manger a dû fermer ses portes en raison des restrictions sanitaires, mais les clients ne s’en sont pas trop plaint, confirme le propriétaire qui a d’ailleurs contourné le problème en offrant des plats pour apporter pouvant être préparés directement dans les chalets.

«Honnêtement, on est chanceux. Malgré les restrictions, on a connu un bon achalandage. On a eu deux fins de semaine un peu plus tranquilles, mais rien de dramatique. On sait qu’on s’en tire bien comparé à d’autres. On ne peut pas se plaindre quand on sait que certains relais ont carrément dû fermer», souligne-t-il.

La semaine dernière, l’endroit a d’ailleurs été visité par l’équipe de motosports.tv qui fera une capsule de son passage sur les médias sociaux et TVA Sports. Une vitrine incroyable selon Sébastien pour le tourisme de la motoneige au Nouveau-Brunswick, et particulièrement ce qu’a à offrir le nord de la province.