Les travaux iront de l’avant à la piste d’athlétisme de Memramcook

Le Village de Memramcook entamera dès cette année les travaux de réaménagement de la piste d’athlétisme en vue de la Finale des Jeux de l’Acadie toujours prévus en 2023.

Lors de la réunion extraordinaire du conseil municipal de Memramcook, le 1er février, la directrice des finances du Village, Caroline LeBlanc, a demandé aux conseillers si elle devait entamer le processus d’appels d’offres en vue d’effectuer les travaux cette année. La menace que la prochaine Finale des Jeux de l’Acadie prévue cet été à Saint-Jean-Quispamsis soit reportée, plane toujours.

«Nous, on doit commencer déjà le processus des appels d’offres. Une fois qu’on entame le processus, on ne peut pas reculer. Si on vient à savoir que les jeux n’auront pas lieu (en 2023), on ne peut pas arriver dans le milieu de l’été et dire: on ne la veut plus. Je veux juste m’assurer que vous soyez conscients de ça», a expliqué la directrice des finances du Village de Memramcook.

Le conseiller Brian Cormier a été le premier à se prononcer parmi les siens. Il a dit qu’il avait discuté récemment avec la direction de la Société des Jeux de l’Acadie, et que celle-ci s’attend toujours d’aller de l’avant avec la tenue de la prochaine Finale des jeux l’été prochain à Saint-Jean-Quispamsis.

«Moi je serais prêt pour qu’on aille de l’avant, que les jeux soient repoussés d’un an ou pas. On aura une piste neuve, c’est pour nos citoyens. On serait sûr qu’il n’y aurait pas d’accrochage. Si on va en appels d’offres maintenant, on aura peut-être un meilleur prix qu’on aura dans six mois.»

Tour à tour, chaque conseiller qui a pris la parole s’est prononcé en faveur. Le plus jeune conseiller du groupe, Yanic Vautour, a proposé que la municipalité aille de l’avant avec les appels d’offres.

La piste d’athlétisme se trouve derrière l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc à Memramcook. «Elle est toute brisée. Il y avait une membrane de caoutchouc et il y a beaucoup d’endroits où c’est parti. La piste est dangereuse et c’est pour ça qu’on veut la faire de nouveau, a expliqué Caroline LeBlanc. L’idée c’est de refaire la piste et le système de drainage qui est dessous, mettre l’asphalte et la membrane de caoutchouc.»

Les travaux comprendront également l’amélioration des autres composantes de la piste d’athlétisme, dont les fosses pour le saut en longueur et triple-sauts, ainsi que les aires pour les épreuves de lancers.

«On l’avait refait en 1999 pour les Jeux de la francophonie canadienne, et ça fait depuis ce temps-là qu’on n’a pas réinvesti dans la piste et pelouses», précise le maire Maxime Bourgeois.