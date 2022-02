Premier festival Flocons de neige à Caraquet

Quand la vie nous donne des citrons, on fait de la limonade. Quand elle nous envoie de la neige, on en profite aussi. C’est dans le but de tirer un peu de plaisir de l’hiver et pour soutenir les entrepreneurs que l’organisme Centre-Ville Caraquet a décidé d’organiser le premier Festival Flocons de neige de Caraquet.

L’événement, qui se tient du 15 au 19 février à la Place du Vieux couvent, va mettre en vedette six artistes de la région qui devront réaliser des sculptures de neige sous le thème, «Terre à terre, voyager autrement».

Les artistes présents seront Jean-Pascal Brideau, Marie-Josée Brideau, Luc Dugas, Pauline Dugas, Nicole Haché et André Lapointe.

Sous la supervision de Jean-Pascal Brideau et de Michelle Smith, les élèves de la Polyvalente Louis-Mailloux et de l’école Marguerite Bourgeois seront initiés à la sculpture de neige.

Trois autres blocs de neige seront mis à la disposition du public.

Malgré la pandémie, les organisateurs vont suivre les règlements entourant la pandémie et respecter les recommandations de la Santé publique.