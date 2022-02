Remplacer l’immersion en français, un terrain miné

Selon un expert en éducation, plusieurs obstacles se dressent devant un gouvernement qui voudrait remplacer le programme d’immersion en français, tel que le recommande un rapport publié mercredi.

Les commissaires responsables de la révision de la Loi sur les langues officielles, John McLaughlin et la juge Yvette Finn, ont recommandé mercredi la création d’un programme d’apprentissage du français chez les élèves anglophones qui remplacerait le programme d’immersion en français.

Selon eux, il existe un fossé entre les élèves inscrits à l’immersion et ceux qui sont inscrits au programme anglophone. Les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage sont souvent placés dans le programme anglophone, qui regroupe 60% de tous les élèves du système et qui ne développent que de faibles compétences en français.

Sébastien Poirier, un professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, a passé deux ans en enseignement dans un programme d’immersion en français, et a lui-même constaté ce clivage.

«Dès qu’un enfant a des problèmes d’apprentissage, on ne va pas fournir les ressources nécessaires pour aider l’élève. On lui dit que c’est peut-être mieux d’aller dans le programme anglophone. Alors on a vraiment une culture d’élitisme, une double culture dans l’école.»

L’idée de créer un programme uniformisé peut donc sembler idéale. Les commissaires avancent qu’il permettrait à davantage d’élèves de développer des compétences en français.

Sébastien Poirier croit qu’il s’agit d’un pari risqué.

«Je crains vraiment qu’on aille éliminer un programme qui fonctionne et aller au niveau politique pour développer un programme sans avoir les ressources nécessaires. Si on nivelle par le bas pour avoir un programme qui inclut tout le monde, mais où personne n’est motivé, on va créer une autre problématique», dit Sébastien Poirier.

Selon lui, pour que tout cela fonctionne, il faudrait à la fois composer avec une réticence d’une certaine portion des parents anglophones à l’apprentissage du français, tout en essayant de créer un nouveau programme avec un manque flagrant de ressources qui se fait déjà sentir.

Par-dessus tout, l’expert estime qu’il faudrait une réelle volonté politique et une valorisation continue des avantages du bilinguisme pour convaincre la population anglophone du bien-fondé de ces changements, en plus des investissements qui seront nécessaires.

En attendant, les commissaires Finn et McLaughlin le reconnaissent, tout comme Sébastien Poirier: l’immersion fonctionne, malgré les défis causés par la structure actuelle du système scolaire anglophone.

«Tout simplement éliminer l’immersion sans avoir un plan, c’est la pire chose pour le bilinguisme qu’on pourrait faire.»

L’expert affirme que les élèves qui suivent l’immersion jusqu’en 8e année atteignent un «assez bon» niveau de français. C’est au secondaire que tout cela se complique.

«Quand on arrive au secondaire, il y a moins de cours en français. Donc on ne peut pas s’attendre à un bilinguisme parfait avec quatre ou cinq cours obligatoires à partir de la 9e année.»

L’organisme Canadian Parents for French du Nouveau-Brunswick souligne que le rapport des commissaires contient plusieurs bonnes recommandations sur l’apprentissage du français, mais dit vouloir attendre d’analyser le rapport de façon plus approfondie.

«Nous avons toutefois des préoccupations initiales quant à la proposition de changer la structure fondamentale du programme actuel d’immersion française», écrit l’organisme dans un communiqué.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, est également en train d’examiner le rapport, selon Benoît Lanteigne, porte-parole du ministère.

«Le ministère formulera des commentaires en temps opportun après avoir effectué un examen approfondi des recommandations.»