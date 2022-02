À 96 ans, Edmond Daigle est toujours droit comme un soldat

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Edmond Daigle a 96 ans, mais il est encore en forme. Presque chaque jour, le vétéran de la Seconde Guerre mondiale prend sa marche autour de la ville de Richibucto.

L’Acadien, qui résidait jadis à l’Aldouane, habite à la Résidence de Richibucto depuis 2004. Ce n’est pas ça qui l’empêche de poursuivre un passe-temps qu’il affectionne depuis de nombreuses années. En effet, M. Daigle fabrique des paniers à partir de bois recyclé. Sa matière première provient de chez Atlas, une entreprise qui fabrique des charpentes et qui offre le bois qui ne sert plus à la communauté.

«J’ai commencé à faire ça lorsque je restais à l’Aldouane», informe M. Daigle.

Il dit avoir ralenti le rythme de production depuis un certain temps, mais il continue tout de même à en fabriquer. Il a découvert l’idée il y a plusieurs années passées. «On était en voyage en Gaspésie. On a vu un monsieur qui faisait ça. C’est là que j’ai pris l’idée et le plan pour faire ces paniers-là. J’en fait de toutes les grandeurs, des grands, des petits, des moyens, des plus gros», explique-t-il.

Auparavant, il en plaçait à vendre sur le bord du chemin. «Quand j’ai commencé à en faire, je les attachais avec des clous de différentes grandeur, Maintenant je prends de la colle. J’en peinture de différentes couleurs», ajoute-t-il.

M. Daigle est né en 1925 à l’Aldouane. Pour ce qui est de l’endroit précis, «ils appelaient ça la petite rivière», dit-il.

Le vaillant monsieur a même parcouru le sentier Entre 2 ponts à Saint-Ignace au cours de la belle saison. Ceux qui ont fréquenté le sentier sont au courant des inégalités du sol. «C’est pas mal buteux, dit M. Daigle. Ça descend et ça monte. Il y a des endroits où ça prend des câbles pour monter et descendre.» M. Daigle s’est même rendu jusqu’au bout du sentier, qui se termine par une chute d’eau.

Durant l’été, l’homme de 96 ans se promène aussi en vélo. «Tous les jours quasiment, je fais le tour de Richibucto à pied», indique-t-il. Il ramasse même les déchets qu’il voit sur son chemin. «L’été je ramasse un lot de déchets partout. J’ai un graber, je marche dans les rues et je ramasse tous les papiers. Je me tiens pas mal occupé», dit-il.

Yvette Richard, l’une des filles à Edmond Daigle, décrit son père comme un homme humble, plein de joie de vivre et serviable. «Il a lui-même décidé de ne plus renouveler son permis de conduire et préfère faire ses trajets à pied ou en vélo l’été», explique-t-elle par courriel. Elle mentionne également que son père a le pouce vert, et qu’il aime également danser le jive à la Légion de Richibucto.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, Edmond Daigle a servi comme soldat dans le régiment des Pictou Highlanders de 1944 à 1946. Il a été membre de la Légion royale canadienne de Richibucto pendant 17 ans.