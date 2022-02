Campbellton, Atholville et Tide Head s’apprivoisent

Deux jours seulement après que les villages d’Atholville et Tide Head aient annoncé leur ralliement au projet de regroupement comme prescrit dans le Livre blanc de la réforme municipale, le comité de transition tenait sa toute première session de travail, jeudi.

Très critique jusque-là quant à ce regroupement forcé avec la ville de Campbellton, le maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque, a néanmoins qualifié cette première rencontre du comité de transition de positive.

«Je suis persuadé qu’on va en arriver à quelque chose de bien, de viable», commente le maire, ajoutant que l’ambiance était très bonne autour de la table.

«On a parlé de nos attentes, de nos valeurs, et je souhaite que ça continue dans cette direction. Je trouve que c’est bien parti, je suis optimiste», souligne-t-il, prenant soin d’ajouter toutefois qu’il s’attend à ce que les discussions se corsent à un moment ou un autre.

«Pour le moment, on est vraiment au tout début, on s’apprivoise, et nous, on est encore à digérer tout cela. Mais j’imagine qu’il va y avoir plus d’émotion au fur et à mesure que l’on va entrer dans le vif de certains sujets. Il faut comprendre que les choses devront débouler très rapidement à un certain moment, car on a un échéancier très court afin de réaliser beaucoup», note Levesque.

Atholville et Tide Head s’étaient opposés initialement à ce regroupement avec la ville de Campbellton. Celles-ci avaient notamment proposé de se regrouper entre elles – ainsi qu’avec quelques DSL avoisinants – afin de former leur propre entité. Cette proposition avait toutefois été balayée du revers de la main par le ministre Daniel Allain.

Pour sa part, le maire de Campbellton se dit également très satisfait non seulement de la tournure de cette première rencontre du comité de transition, mais de la décision de ses confrères d’Atholville et de Tide Head de se rallier au regroupement.

«Je suis très heureux qu’ils aient accepté de venir à la table pour la création de cette nouvelle entité dans notre région. On ne se le cachera pas, ça enlève une certaine tension. Il y a de gros dossiers à venir, mais je crois qu’on a jeté de bonnes bases pour travailler», dit le maire.