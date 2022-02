Eau potable: 5,6 millions $ pour Haut-Madawaska et Tide Head

Un financement tripartite de plus de 5,6 millions $ en fonds publics sera consacré à la modernisation de l’infrastructure d’approvisionnement en eau à Haut-Madawaska et à Tide Head.

Dans le cas du Haut-Madawaska, les quelque 480 000$ du fédéral et 400 000$ du provincial permettront au secteur Saint-Hilaire de forer trois ou quatre puits d’exploration, de construire un à trois nouveaux puits et de creuser le terrain pour relier les nouveaux puits à une station de pompage existante. Le coût total du projet s’élève à 1,2 million $. La municipalité assure le reste du financement.

«C’est une journée importante pour les citoyennes et citoyens du quartier Saint-Hilaire, car ça fait un an qu’ils ne peuvent pas avoir accès à de l’eau potable de qualité (…) Je remercie les citoyens et citoyennes de leur patience et les gens du Centre correctionnel Madawaska. Ce n’est pas facile d’avoir à se priver d’eau sur une période aussi longue», a mentionné le maire de la Communauté de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet.

L’avis d’ébullition de l’eau demeure en vigueur jusqu’à la fin des travaux. Alors que l’objectif est de terminer les travaux à la fin du mois de juillet, le maire Ouellet est conscient que l’échéancier pourrait être repoussé, notamment en raison d’un processus de consultation des Premières Nations.

«Lorsque l’on aura cette confirmation, il faudra vérifier avec la firme Akifer, au Québec, s’ils sont disponibles pour commencer les travaux dans un délai assez court. Ça va dépendre de la charge de travail qu’Akifer a sur son calendrier, alors on est en attente.»

Questionné à savoir si la Communauté de Haut-Madawaska pourrait se tourner vers une autre firme si le début des travaux tarde, M. Ouellet a répondu qu’Akifer a déjà fait, par le passé, des études d’impacts environnementaux à Saint-Hilaire.

«Ça peut être retardé de quelques semaines, on ne le sait pas», a ajouté M. Ouellet.

Pour l’instant, impossible de savoir à quel moment se terminera le processus de consultation des Premières Nations.

Le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a indiqué qu’un volet consultations avec les Premières Nations faisait partie des formulaires de demandes à être ultimement approuvées par le gouvernement fédéral.

«Ce qu’on me dit, c’est que c’est quelque chose qui se fait assez facilement (…) Ça ne relève plus du fédéral, une fois que le fédéral a signé les documents.»

De son côté, le maire de Haut-Madawaska a tenu à préciser que des démarches de consultation ont été effectuées antérieurement, lors de l’élaboration de l’étude d’impacts environnementaux liée au projet de Saint-Hilaire. La récente demande de consultation auprès de six Premières Nations du Nouveau-Brunswick est une nouvelle étape selon lui.

«On a reçu l’approbation, à ce moment, au niveau de l’étude d’impact environnemental. Lorsqu’on a reçu la lettre de confirmation du gouvernement fédéral (à la mi-janvier) on nous disait que ça relevait de Services et Approvisionnement Canada à faire l’étude et non pas à la Communauté de Haut-Madawaska.»

Tide-Head

Dans le cas de Tide Head, l’investissement des gouvernements provincial (1,5 million $) et fédéral (1,7 million $) se chiffre à plus de 3,2 millions $. Le coût total du projet est d’environ 4,4 millions $.

Cet investissement permettra de réaliser des travaux de remise à neuf dans son réseau d’eau potable, d’égouts sanitaires et d’égouts pluviaux. Il comprend aussi le remplacement du réservoir d’eau potable, ce qui permettra d’augmenter la capacité de stockage de 1,36 million de litres.

Selon le député Arseneault, ces travaux permettront de protéger la source d’approvisionnement en eau du village en plus d’offrir une eau potable de meilleure qualité.

«Ces investissements permettront à Saint-Hilaire et Tide Head de lever leurs avis d’ébullition d’eau et éviteront qu’il en soit ainsi à l’avenir.»

Le maire de Tide Head, Allan Dickson, s’est évidemment réjoui de cette nouvelle. Selon lui, ce projet d’amélioration permettra à la communauté de régler un problème qui l’affecte depuis une vingtaine d’années.

«Cette infrastructure a été installée il y a 64 ans et s’est détériorée de façon drastique. Nous sommes convaincus qu’il y aura beaucoup de résidents qui seront ravis d’apprendre la nouvelle.»

D’après M. Dickson, l’autre élément important de ce projet est qu’il permettra de développer des terrains environnants.

«Nous sommes d’ailleurs en discussion avec des développeurs intéressés par la possibilité de développer une résidence pour personnes âgées évaluée à près de 2 M$. Celle-ci pourra se raccorder à ce nouveau réseau d’eau et égouts à faible coût.»