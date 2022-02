Le silence du premier ministre sur les langues officielles, «une lacune de la loi» 

Le premier ministre Blaine Higgs refuse toujours d’émettre des commentaires sur les recommandations du rapport de la révision de la Loi sur les langues officielles. Rien ne l’oblige à réviser la loi ponctuellement, ce représente une lacune, selon l’avocat Michel Doucet.

Le rapport des deux commissaires de la révision de la Loi sur les langues officielles (LLO) a été publié il y a un mois et demi.

Le premier ministre avait alors dit vouloir attendre la publication du rapport sur l’apprentissage de la seconde langue avant de commenter sur celui qui concerne la révision de la Loi sur les langues officielles.

Malgré la publication de ce deuxième rapport mercredi, impossible de savoir ce que le premier ministre – qui est aussi responsable de l’application de la Loi sur les langues officielles – compte faire.

Sans avoir donné suite à une demande d’entrevue de l’Acadie Nouvelle à ce sujet, une réponse écrite envoyée par le bureau du premier ministre note que le gouvernement prendra «tout le temps nécessaire» pour étudier les recommandations des deux rapports et planifier «minutieusement» leur mise en œuvre.

«Maintenant que nous avons en main les deux rapports et leurs recommandations, notre travail est de déterminer les mesures qui peuvent être mises en œuvre à court et à long terme pour (…) que le plus grand nombre possible d’élèves des systèmes scolaires anglophone et francophone obtiennent leur diplôme en étant capables de soutenir une conversation dans leur deuxième langue officielle et que tous les gens du Nouveau-Brunswick puissent profiter davantage de notre patrimoine linguistique, culturel et social en tant que seule province officiellement bilingue du Canada.»

Bien que personne ne s’attendait à une révision du jour au lendemain, le silence total du premier ministre sur les recommandations du rapport de la révision de la LLO est «décevant», d’après le juriste Michel Doucet.

«Le ministre responsable de la Loi n’a pas encore réagi, n’a pas encore dit ce qu’il était prêt à faire. Est-ce qu’il va y avoir des modifications à la loi? Si oui, lesquelles?»

La lenteur de ce processus est une «lacune» de la LLO, selon lui.

Selon la Loi, le premier ministre doit entreprendre la révision et la terminer d’ici le 31 décembre 2021 – mais on n’y précise pas ce que cela signifie.

«C’est laissé à l’interprétation du premier ministre en place. Il a décidé que la révision était simplement d’avoir des commissaires et qu’ils déposent un rapport avant le 31 décembre. Mais maintenant, il n’y a absolument rien qui force le premier ministre à modifier la loi ou même à tenir compte du rapport qui a été déposé. C’est un peu la lacune de cette disposition de la Loi. Le premier ministre peut simplement dire: “J’ai reçu le rapport, merci, je passe à autre chose”.»

Me Doucet estime que le modèle de révision choisi par M. Higgs – un comité qui relève directement du premier ministre – est moins robuste que celui choisi par le gouvernement de David Alward lors de la dernière révision. Un comité de l’Assemblée législative se chargeait alors d’émettre des recommandations.

Mais l’avocat souligne aussi que le rapport remis en décembre contient peu de recommandations «draconiennes», ce qui laisse présager peu de changements ayant un impact significatif sur la communauté francophone.