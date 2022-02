Une autre tempête force la fermeture des écoles

Une tempête, qui pourrait laisser jusqu’à 55 cm de neige par endroits, force la fermeture de la plupart des écoles de la province et complique la vie aux automobilistes.

Toutes les écoles des Districts scolaires francophones Sud et Nord-Est sont fermées. Même chose pour toutes les écoles anglophones de la province. Les campus de Shippagan et de Moncton de l’Université de Moncton sont aussi fermés.

Selon Environnement Canada, des accumulation de 30 à 55 cm de neige sont prévues dans le sud de la province. Les précipitations cesseront samedi matin.

«En raison de la texture poudreuse de la neige, il pourrait y avoir de la poudrerie dans les secteurs à découvert.»

Dans le nord de la province, on attend entre 15 à 25 cm de neige.

Le ministère des Transport invite les automobilistes à éviter la Transcanadienne entre Grand-Sault et Sackville, en raison de la neige et de la glace, ainsi que de la poudrerie. Les déplacements ne sont pas recommandés non plus sur les routes 1, 7, 8, 15 et 16.

L’Île-du-Prince-Édouard attend jusqu’à 45 cm de neige.

Entre 30 et 40 centimètres de neige pourraient recouvrir le nord de la Nouvelle-Écosse et l’ouest du Cap-Breton d’ici samedi matin, tandis que des avertissements de pluie et de pluie verglaçante restent en vigueur pour le reste de la province, avec jusqu’à 100 millimètres de pluie possibles dans certaines parties du sud de la Nouvelle-Écosse.

À Terre-Neuve-et-Labrador, jusqu’à 70 cm de neige pourraient tomber sur le centre et le nord-est de l’île, et les collectivités de l’est peuvent s’attendre à une période prolongée de pluie et de pluie verglaçante.