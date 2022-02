Baie-Sainte-Anne: les élèves de l’école ont aménagé deux patinoires

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Des élèves de l’École régionale de Baie-Sainte-Anne ont aménagé pas une, mais deux patinoires qui sont maintenant accessibles à toute la communauté.

Selon le responsable du projet, l’enseignant Colin Thériault, c’est la deuxième année que l’école va de l’avant avec ce projet. «On l’a fait pour la première fois l’année passée, mais on a deux patinoires cette année, une à côté de l’autre», précise-t-il.

Questionné à savoir pourquoi aménager deux patinoires, le principal intéressé répond que c’est un peu grâce à Dame nature. «Ça adonné que la température l’a permis. On en a fait une avec des bandes de deux pieds, avec un plastique en dessous. On l’avait placée presqu’au milieu du terrain de soccer. On a eu de la pluie, ensuite un peu de neige, puis du temps froid. Ç’a fait une croûte glacée en avant de la patinoire.»

Lorsque Colin Thériault a constaté les faits, il a demandé aux élèves volontaires d’ajouter de l’eau par-dessus cette croûte pour aménager une deuxième glace.

«On en a fait une directement sur le gazon et l’autre sur un plastique à l’intérieur de petites bandes», explique l’enseignant. Chacune des deux patinoires mesure environ 50 pieds de large par 100 pieds de long.

On aperçoit les deux patinoires aménagées à Baie-Sainte-Anne. – Gracieuseté Un comité d’élèves voit à l’entretien de la patinoire. De gauche à droite, Lex Guimond, Zavier Thériault, Dax McCullum, Nicolas Catalano, Rémi Daigle, Brandon Martin et Troy Lloyd. Absent de la photo: l’enseignant Colin Thériault. – Gracieuseté

L’idée du projet a pris naissance en novembre 2020. «La classe de huitième année cherchait un projet. Ce n’est pas une grosse classe non plus, on parle d’une dizaine d’élèves. Ils sont venus me voir pour savoir s’il était possible d’essayer de faire une patinoire à l’école. Moi j’en ai fait chez nous pendant des années pour mes enfants. Ça fait que j’avais un peu d’expérience. C’est de même que ç’a commencé», explique Colin Thériault.

Le groupe est ensuite allé voir pour des projets, dont Place aux compétences qui les a appuyés, ainsi que la communauté comme telle.

«On a aussi reçu de l’argent pour acheter des lumières et réparer des bandes. Il y a quand même des fonds qui ont été donnés», ajoute Colin Thériault. Étant donné qu’il est enseignant en éducation physique et des métiers, ses élèves ont pu fabriquer les bandes de patinoire dans l’un de ses cours.

Un comité formé d’élèves voit à l’entretien des deux surfaces glacées. Ceux-ci s’occupent d’arroser les patinoires et de les nettoyer après les tempêtes.