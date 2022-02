De nouvelles mines de cryptomonnaie pourraient s’installer au N.-B.

Après l’imposant projet de la mine de cryptomonnaie dans la Communauté rurale de Saint-André, il semble que d’autres installations du genre pourraient voir le jour au Nouveau-Brunswick.

C’est toutefois un mélange d’enthousiasme et de prudence qui prévaut actuellement dans la province.

Grand-Sault pourrait accueillir une nouvelle mine de cryptomonnaie en vertu de l’achat d’entrepôts par l’entreprise de la Colombie-Britannique, TAAL Distributed Information Technologies, en décembre dernier.

Selon un communiqué, l’entreprise aurait fait l’acquisition de Chief Fuels Inc. et, par conséquent, d’une installation de 60 000 pieds carrés à Grand-Sault qui lui permettra de faire le minage de bitcoin.

Le maire de la municipalité, Marcel Deschênes, y voit une opportunité de développement économique et de création d’emplois.

«C’est une industrie importante. On l’a vu dans la Communauté rurale de Saint-André. À Grand-Sault, la compagnie a travaillé avec un entrepreneur local pour acheter la propriété. Quand tu as des groupes comme ça qui veulent investir chez nous, il faut prendre ça à notre avantage.»

«Ce sont des ordinateurs, alors ça prend du monde pour les entretenir et les réparer si ça se brise.»

Selon le communiqué de TAAL, lorsqu’elle fonctionnera à plein rendement, l’installation de Grand-Sault devrait disposer d’une puissance de 50 mégawatts pour exploiter le bitcoin à l’échelle industrielle. Celle-ci pourrait être en activité dans un an.

Avec la mine de Saint-André, où l’on prévoit une utilisation de 70 à 80 mégawatts d’énergie lorsque le complexe sera terminé, cette région est devenue, en quelques années, une sorte de capitale du bitcoin au Nouveau-Brunswick, estime le maire Deschênes.

Saint-André sur la carte

Le maire de Saint-André, Marcel Levesque, a déjà mentionné, lors d’un entretien précédent avec l’Acadie Nouvelle, que cette industrie venait de mettre sa petite communauté sur la carte et qu’elle devrait provoquer d’autres occasions de développement dans les environs.

Avec le regroupement prochain des deux communautés avec celle de Drummond en raison de la réforme de la gouvernance locale, la nouvelle municipalité pourrait se positionner de plus en plus comme un véritable eldorado de la cryptomonnaie.

«Les deux propriétés sont presque voisines, alors ce sera toute une dynamique. C’est certain que ce sera un atout pour la nouvelle communauté», a indiqué Marcel Deschênes.

Tout comme l’entreprise HIVE Blockchain, lorsqu’elle a fait l’acquisition de sa mine de bitcoin à Saint-André, des facteurs environnementaux – l’accès à une énergie renouvelable – et financiers ont convaincu la nouvelle entreprise de l’attrait du Nouveau-Brunswick.

Pas la seule

La région de Grand-Sault n’est d’ailleurs pas la seule à se retrouver sur le radar d’entreprises voulant exploiter des mines de cryptomonnaie.

La Ville de Bathurst a confirmé, par courriel, avoir reçu une demande d’intérêt d’un entrepreneur qui souhaiterait établir un centre de traitement de données du genre sur son territoire.

«Comme toute entreprise qui exprime une volonté de vouloir établir des opérations dans la ville de Bathurst et dont les retombées économiques seraient bénéfiques, nous allons certainement accueillir ce genre de démarche avec intérêt et enthousiasme, tant que ces opérations sont conformes aux réglementations établies dans notre plan municipal et nos arrêtés municipaux», a fait savoir le directeur des communications corporatives de la Ville de Bathurst, Luc Foulem.

«À ce moment, il nous serait inapproprié de commenter davantage avant que le projet en question ne soit présenté publiquement», a-t-il ajouté.

Prudence chez Énergie NB

De son côté, Énergie Nouveau-Brunswick prône une certaine prudence envers ce type d’installations hautement énergivores.

Dominique Couture, spécialiste des communications chez Énergie NB, a indiqué, dans un courriel, que la société de la Couronne a reçu un nombre important de demandes d’entreprises œuvrant dans cette industrie.

«Nous n’avons jamais connu des demandes d’électricité de cette ampleur ni à cette fréquence», a-t-elle écrit.

Dans cette optique, Énergie NB a décidé de suspendre le traitement des demandes question d’analyser les conséquences opérationnelles et financières potentielles et de déterminer quelles seront les actions appropriées dans ce dossier.

«Nous devons évaluer la situation au Nouveau-Brunswick de sorte à prendre des décisions commerciales durables qui nous permettront de respecter notre engagement de fournir aux Néo-Brunswickois une électricité sûre, fiable et rentable», peut-on lire dans la réponse d’Énergie NB.