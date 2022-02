Grand-Sault perd l’un de ses bâtisseurs

Une semaine après avoir perdu son ancien chef de police et conseiller municipal Jean Réal Michaud, la communauté de Grand-Sault a perdu une autre figure marquante en Héliodore Côté.

Selon l’avis de décès de M. Côté, il est décédé le 6 février à l’âge de 87 ans. L’homme, natif de Saint-Quentin, était reconnu dans l’ensemble de la région du Nord-Ouest, mais spécialement dans le coin de Grand-Sault.

Selon le maire Marcel Deschênes, la communauté perd un personnage qu’il considère comme la voix de Grand-Sault.

«Pendant une grande partie de ma vie et la vie de plusieurs personnes dans la région, Héliodore était celui qui parlait de Grand-Sault à la radio, avec son émission “Grand-Sault en action”.»

«Ç’a été un homme vocal. C’est le seul homme avec qui j’ai fait une entrevue qui te posait une question et qui savait déjà la réponse (rires).»

Héliodore Côté a laissé sa marque dans les environs. En plus de ses talents d’animateur de radio, il était un homme d’affaires engagé dans divers comités et organismes de la région.

Celui qui s’est lancé en affaires à 19 ans a été propriétaire de son propre commerce en 1954. Son entreprise, Meubles Côté Ltée, a d’abord été un magasin d’instruments de musique, de radios et de téléviseurs. Au fil du temps, l’entreprise a élargi la gamme de produits offerts et elle se spécialise aujourd’hui dans la vente de meubles, d’électroménagers, d’appareils électriques et d’autres produits.

M. Côté a aussi été très actif au sein de la chambre de commerce, le conseil scolaire, le conseil paroissial, la Commission de développement économique de la région de Grand-Sault, et le Conseil économique du Nouveau-Brunswick.

Il a connu aussi une carrière en politique, lui qui a été conseiller municipal de Grand-Sault, et député à l’Assemblée législative de 1978 à 1982.

Il a également été admis comme membre de l’Ordre du Canada en 2000 et a été, en 2019, récipiendaire de l’Ordre du Nouveau-Brunswick.

«Il a été un pionnier pour bien des choses. Il a fait de tout. Je me souviendrai toujours de son slogan quand il s’est présenté comme député provincial: “Votez du bon côté avec Héliodore Côté”.»

Il s’est aussi grandement impliqué auprès du Club Richelieu de Grand-Sault. Il est même devenu président de Richelieu International en 1989.

Tout au long de ses 30 années en tant que membre du Club Richelieu, M. Côté a participé activement à la fondation et à la mise sur pied de trois autres Clubs Richelieu. Il a aussi été très actif au sein de sa paroisse et du diocèse d’Edmundston.

Pour Fern Rioux, un membre du Club Richelieu qui l’a côtoyé pendant plusieurs années, Héliodore Côté était avant tout un leader, ce qui lui a permis d’accéder à la présidence de bien des comités et organismes, dont celui du Richelieu International.

«Il savait déléguer pour donner de l’ouvrage à tout le monde. C’est sûr qu’on a eu nos prises de bec au fil des années, mais j’avais beaucoup d’estime pour lui. Il en a fait beaucoup dans sa vie et je l’ai toujours respecté pour ça. »

Bruce Koroscil, un autre membre du Club Richelieu, se souvient de M. Côté comme un homme respecté qui avait à cœur la langue française.

«Il a été beaucoup impliqué dans la protection de la langue française. Souvent quand on fait des demandes pour les guignolées et les choses du genre, Grand-Sault, c’est pas mal bilingue. Il avait toujours un petit de quoi à dire quand il y avait quelque chose de publié dans le journal anglais, parce qu’on est les Richelieu. Dans mon cas, il avait de la misère à me figurer, parce que je suis un anglophone du nord de l’Ontario qui est venu s’installer à Grand-Sault et je ne parlais pas un mot de français.»

Héliodore Côté a d’ailleurs été l’un des membres de l’Ordre de Jacques Cartier que l’on surnommait La Patente. Cette organisation secrète avait comme mandat de promouvoir les intérêts des francophones catholiques au Canada et de favoriser la nomination de ceux-ci dans les domaines de la politique, de la fonction publique, de l’éducation et des affaires.

Il a aussi publié son autobiographie en 2013.

M. Côté sera exposé au salon Guy O’Regan, à Grand-Sault. Les heures de visites seront le jeudi 10 février de 19h à 21h et le vendredi 11 février de 9h à 10h30. Ses funérailles auront lieu le vendredi 11 février à 11h en l’église de l’Assomption de Grand-Sault.