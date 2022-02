L’élan de solidarité envers la famille Levesque est bien loin de s’essouffler

L’élan de solidarité à l’endroit d’une famille du Restigouche dont les membres ont été blessés lors d’une violente collision survenue la semaine dernière, sur la route, 11 ne semble pas vouloir s’estomper.

Les messages d’encouragement à l’endroit de la famille de Mathieu et Danica Levesque et les dons en argent continuent à affluer à l’heure où le couple ainsi que leurs jeunes enfants, Noah et Kaleb, tentent de se remettre des suites de l’accident qui a aussi fait un mort.

Lundi après-midi, la campagne de sociofinancement orchestrée par Zoe Fournier sur la plateforme GoFundMe avait permis d’amasser une somme de 61 000$ en seulement quatre jours.

Pas moins de 927 dons individuels avaient été effectués à ce moment sur la plateforme de sociofinancement.

Deux entreprises du Restigouche et autant de particuliers ont chacun versé un montant de 1000$.

Plusieurs commerçants du Restigouche ont pour leur part indiqué qu’ils allaient verser une partie de leurs profits des prochains jours à la famille éplorée, ce qui devrait faire grimper considérablement la cagnotte.

«La condition des parents est encore considérée critique, les prochains jours seront cruciaux. Heureusement, les petits ont eu leur congé de l’hôpital et sont avec des membres de la famille», a raconté l’instigatrice de la campagne de sociofinancement au sujet de l’état de santé de la famille qui réside dans le DSL de Glencoe, près de Campbellton.

Générosité sur le terrain

Au-delà des considérations financières, la générosité de la population se fait aussi sentir sur le terrain.

Des proches et des voisins assurent ainsi la surveillance de la résidence familiale alors que d’autres ont pris l’initiative d’assurer l’entretien quotidien de la ferme et le bien-être des animaux de la famille Levesque.

«Il faut remercier toute la population qui est derrière nous, c’est énorme et spectaculaire», a affirmé Pierre-Luc Poirier, le beau-frère de Mathieu Lévesque.

Mathieu et Danica Levesque, tous deux âgés de 29 ans, ont subi de graves blessures et ils reposent toujours à l’Hôpital de Moncton.

L’état de santé du père de famille serait plus critique en raison de nombreuses blessures internes et de multiples fractures.

«Les nouvelles sont positives dans l’ensemble, mais on parle de plusieurs mois d’hospitalisation et de réadaptation pour Mathieu et Danica. S’ils réussissent à s’en tirer comme ça, ça va être littéralement un miracle!», a souligné

«Mathieu est en mode réveil alors que Danica est consciente. Elle garde le moral et elle est heureuse de voir que les enfants sont en santé et en sûreté avec moi et que les gens s’occupent de la ferme», a ajouté M. Poirier.

Le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans la collision sur la route 11, un homme âgé de 40 ans, de Saint-Arthur, est décédé sur les lieux de l’accident qui est survenu à la hauteur du village de Tide Head.