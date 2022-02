Pas de juge permanent dans le Restigouche: Flemming demeure de marbre, Campbellton fulmine

Le ministre de la Justice, Hugh Flemming, n’a pas l’intention de revenir sur sa décision d’autoriser le retrait du seul poste de juge permanent de la juridiction du Restigouche.

Dans une lettre envoyée la semaine dernière tant à la Ville de Campbellton qu’à la Commission de services régionaux du Restigouche, le ministre dit comprendre les préoccupations des élus de la région quant à la mutation de la juge Suzanne Bernard à Moncton et à la perte du poste permanent de juge.

Ce qui choque les élus, c’est que le poste laissé vacant sera transféré dans la juridiction voisine d’Edmundston. Du coup, Campbellton sera dorénavant desservie par un juge itinérant. Ces décisions ont été appliquées en début d’année.

«J’approuve ces transferts à l’appui de l’administration de la Cour par le juge en chef», peut-on lire dans la missive du ministre Flemming et où l’on précise au passage – et comme en guise de consolation pour la population du Restigouche – que la Cour de Campbellton «n’est pas fermée, contrairement à d’autres régions de la province».

Ces transferts feraient partie d’une série effectuée à la demande du juge en chef afin d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire. Selon la lettre du ministre, la charge de travail dans la juridiction de Campbellton serait en deçà du minimum exigé pour justifier la présence sur place d’un juge à temps plein.

«Ces décisions ne sont jamais faciles, mais elles sont nécessaires pour garantir que nous continuons à fonctionner de manière efficace et efficiente. L’impact de ces changements sera surveillé en permanence. Si le transfert entraîne une augmentation importante des délais judiciaires pour les résidents du Restigouche, il sera réexaminé», écrit le ministre, déclinant par la même occasion la demande des élus restigouchois pour une rencontre.

Selon le ministère, il faut en moyenne 1200 cas traités annuellement pour justifier un poste de juge permanent dans une juridiction. La dernière fois que Campbellton a atteint ce minimum, c’était en 2012. Elle n’a frôlé ou dépassé les 1000 cas qu’à trois autres reprises durant cette période. Il faut dire également que les deux dernières années ont grandement été bouleversées par la pandémie et que des problèmes de stabilité au niveau des postes de procureurs de la Couronne ont aussi contribué à ralentir le processus judiciaire.

Il va de soi que les propos du ministre sont loin de satisfaire le maire de Campbellton. Avec sa lettre au ministre de la Justice. Il souhaitait une rencontre afin d’avoir l’occasion de lui expliquer ses réserves et celles de nombreux autres intervenants du système judiciaire restigouchois.

«C’est très décourageant de recevoir ce type de lettre préfabriquée alors qu’on demandait une rencontre avec lui afin de parler du dossier», exprime M. Comeau, loin d’être convaincu ou rassuré par les propos du ministre.

«On dit qu’il n’y a pas suffisamment de travail… Allez demander aux policiers et aux procureurs de la Couronne s’ils n’ont pas suffisamment de travail. Tout ce que cela va faire, c’est de causer encore plus de retards et de délais dans l’application de la justice. Ça me déçoit énormément qu’on décide comme ça d’enlever ou de couper des services dans les régions. C’est devenu une vraie farce. Ce n’est d’ailleurs pas plus acceptable ce qu’ils font ici que ce qu’ils ont fait dans la Péninsule acadienne», souligne le maire en se demandant s’il ne serait pas souhaitable de faire front commun dans ce dossier.

Celui-ci promet de continuer de mettre de la pression sur le gouvernement conservateur afin qu’il révise sa position.