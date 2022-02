Tempêtes à répétition et déneigement: le Grand Moncton mis à rude épreuve

À Dieppe comme à Moncton, les tempêtes successives mettent à rude épreuve les équipes chargées des opérations de déneigement, occasionnant des délais inhabituels.

Le Sud-Est a connu sa quatrième tempête depuis le début de l’année les 4 et 5 février. Moncton a reçu pas moins de 57 centimètres de neige en deux jours.

Auparavant, il était tombé plus de 150 centimètres de neige sur la région au cours du mois de janvier, selon Jill Maepea, météorologue pour Environnement Canada. Il s’agit du quatrième mois de janvier le plus enneigé après 1975 (169 cm), 2015 (153 cm) et 1987 (153 cm).

À Moncton, les effectifs de la ville peinent à gérer la fréquence des tempêtes, surtout lorsque celles-ci s’étirent sur plusieurs journées, a expliqué Jeff Scott, contremaître en chef responsable des rues, devant le conseil municipal.

Le déneigement des trottoirs, habituellement réalisé au bout de deux jours, prend deux fois plus de temps et nécessite d’innombrables trajets vers le dépôt à neige.

«Ça prend un effort colossal, note la directrice des communications, Isabelle LeBlanc. Il n’y a tout simplement pas d’espace le long des rues.»

La priorité est donnée aux trottoirs situés à proximité des écoles et des hôpitaux. Alexandre Binet, directeur général des opérations, assure que toutes les ressources sont mobilisées.

«En janvier 2022, nos équipes ont accumulé presque deux fois plus d’heures supplémentaires que la moyenne de janvier des cinq dernières années», indique-t-il.

Plusieurs conseillers souhaitent que l’administration municipale soit mieux préparée à faire face à de telles intempéries et qu’elle communique davantage sur les opérations de déneigement.

«C’est la pagaille», déplore le conseiller Charles Leger, qui note que certaines rues étaient trop étroites pour les autobus. Le conseiller Bryan Butler, évoque quant à lui la nécessité d’employer davantage de personnel, d’acquérir davantage de personnel et de revoir le plan.

À Dieppe, les 32 membres de l’équipe de déneigement de la municipalité reçoivent le renfort des employés d’autres départements et de deux entreprises privées pour nettoyer 184 kilomètres de routes, 64,5 kilomètres de trottoirs, 32 aires de stationnement, 1531 bornes-fontaines et 39 kilomètres de sentier.

«On n’avait pas fini le nettoyage des tempêtes précédentes, rapporte Éric Dubé, surintendant aux travaux publics. Depuis la deuxième semaine de janvier, on travaille 24h sur 24h, sept jours par semaine.»

La Ville de Dieppe estime qu’il faut environ 10 jours pour nettoyer complètement une bordée de 40 cm de neige. Cette fois, Éric Dubé prévoit que 14 à 15 jours d’ouvrage seront nécessaires, si la ville n’enregistre pas de précipitations supplémentaires.

Il conseille aux automobilistes de faire preuve de vigilance aux intersections en raison du manque de visibilité occasionné.

«On aimerait que le monde ne se stationne pas sur le bord de la rue, ça nous oblige à sauter des sections», ajoute-t-il.

«On demande aussi aux résidents de ne pas remplir le trottoir de neige pour ne pas compliquer la vie des piétons.»

En raison du mélange de neige et de pluie attendu mardi, la priorité sera donnée au dégagement des regards d’écoulement des eaux dans les zones à risque d’inondation. Il est encore trop tôt pour dire si le budget de 1,68 million $ dédié au déneigement sera dépassé cette année.