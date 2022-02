De bonnes nouvelles pour l’industrie du crabe

Avec la quantité de neige au sol, il est peut-être difficile de le croire, mais nous sommes seulement à une dizaine de semaines du début de la pêche au crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Les données préliminaires du ministère des Pêches et des Océans indiquent que la ressource est abondante et en bonne santé.

À la fin janvier, les membres de l’industrie ont été conviés à une réunion du MPO pour connaître l’état des stocks du crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Contrairement à d’autres espèces, comme la morue, la plie et la merluche blanche, le crabe des neiges se porte très bien, fait savoir Amélie Rondeau, gestionnaire de la division des sciences halieutiques et écosystémiques chez Pêches et Océans Canada.

À l’heure actuelle, la biomasse commerciale est évaluée à 80 000 tonnes dans le sud du golfe.

«Ça veut dire que ça augure bien pour la pêche de 2022. Ce sont des bonnes nouvelles, ça va bien pour le crabe des neiges dans le sud du golfe», dit Amélie Rondeau.

L’an dernier, la saison de pêche a été très bonne pour les crabiers du Nouveau-Brunswick. Si le total admissible des captures a été fixé à environ 20 000 tonnes métriques, soit une diminution d’environ 7000 tonnes par rapport à 2020, le prix accordé aux pêcheurs a été d’environ 7,50$ la livre.

Les indicateurs sont également positifs en ce qui concerne le recrutement de petits crabes et la population de femelles avec un potentiel de reproduction pour les années à venir.

Pour le moment, il est difficile de déterminer exactement pour quelle raison la population se porte aussi bien.

«C’est difficile de mettre le doigt sur la corrélation ou la cause, mais avec les mesures de conservation en place et la réglementation, on navigue sur du momentum.»

Paul Robichaud, conseiller aux pêches et chargé de projets à l’Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens, a assisté à la rencontre virtuelle de Pêches et Océans Canada.

«On était très content de l’information qui nous a été donnée. Ça nous démontre qu’on est capable d’avoir de l’information assez précise sur la biomasse et ça démontre aussi le sérieux que les pêcheurs y mettent pour protéger la ressource. On ne parle pas seulement de la protéger pour la prochaine saison, mais pour les prochaines générations.»

Une autre rencontre doit avoir lieu avant la fin du mois de février pour déterminer les allocations le total admissible des captures qui sera autorisé en 2022.

Évidemment, aucune date d’ouverture n’a encore été fixée. Comme cela a été le cas au cours des dernières années, le gouvernement fédéral entend déployer des ressources pour tenter de libérer la glace des eaux afin de permettre un départ vers le début avril.

«On est toujours à la merci de la nature, mais l’objectif est de prendre la mer tôt en avril pour plusieurs raisons. D’abord, on sait que les baleines noires arrivent en grand nombre vers le début juin, donc, si on veut s’assurer de pêcher le crabe avant l’arrivée des baleines, ce qui peut occasionner la fermeture de territoires de pêche, l’objectif est de partir plus tôt», dit Paul Robichaud.