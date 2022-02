Higgs prévoit annoncer bientôt le retrait de restrictions sanitaires

Le premier ministre Blaine Higgs espère pouvoir présenter dès cette semaine un calendrier de déconfinement, comme l’ont fait quelques autres gouvernements provinciaux. Il se dit optimiste que «des changements positifs» pointent à l’horizon.

Le premier ministre affirme que la Santé publique informera sous peu le gouvernement de la possibilité de retirer certaines restrictions sanitaires au cours des prochaines semaines.

«Je suis optimiste qu’on verra des changements positifs en février. (…) Je ne sais pas quel plan s’en vient, mais idéalement, j’espère qu’il nous permettra d’aller vers un niveau de restrictions moins élevé.»

Le Nouveau-Brunswick se trouve actuellement à la phase 2 du plan hivernal. Le passage à la phase 1 permettrait notamment les rassemblements intérieurs avec un maximum de 20 personnes et les rassemblements extérieurs avec un maximum de 50 personnes, ainsi que la fin de la limite de capacité de 50% dans les restaurants et commerces.

Les détails du plan, ainsi que l’échéancier exact, dépendent de l’analyse de la Santé publique, selon Blaine Higgs.

«Nous allons recevoir une mise à jour complète mercredi et les épidémiologistes évalueront où nous en sommes sur la courbe.»

D’autres provinces se préparent également à retirer des restrictions alors qu’elles surmontent la vague du variant Omicron.

L’Île-du-Prince-Édouard a notamment annoncé un plan en trois étapes mardi. Certaines mesures prendront fin le 17 février, et le port du masque dans les lieux publics intérieurs n’y sera plus obligatoire à compter du 7 avril.

«Le port du masque, vous savez, c’est probable que ça continuera pour un bout de temps (au Nouveau-Brunswick)», affirme toutefois Blaine Higgs.

Selon lui, il ne faut pas perdre de vue les précautions de base telles que la distanciation et le port du masque, ainsi que l’importance d’être vacciné et d’obtenir une dose de rappel.

Alors que des restrictions prendront fin, certaines devront demeurer en place pour les personnes qui ont choisi de ne pas être vaccinées, selon le premier ministre.

«Ils peuvent mettre les gens à risque, mais la vie doit continuer.»

Même si la province se prépare à retirer certaines restrictions, Blaine Higgs estime que la situation actuelle n’est pas du tout la même que celle de l’été dernier.

Le retour à la phase verte avait alors provoqué une augmentation des cas du variant Delta, et avait forcé la province à déclarer un nouvel état d’urgence en septembre.

Le variant Omicron est moins virulent que les variants précédents, et la province a appris à gérer les hospitalisations dues à la COVID-19 depuis l’été dernier, avance le premier ministre.

Mardi soir, 151 personnes étaient toujours hospitalisées en raison de la COVID-19. n

Calmer les «modérés»

Blaine Higgs affirme que la tenue d’une manifestation contre les restrictions sanitaires prévue à Fredericton, vendredi, ne l’a pas motivé à élaborer plus rapidement un plan pour la levée des restrictions.

Ces discussions entre le cabinet et la Santé publique ont lieu sur une base hebdomadaire, selon lui.

M. Higgs espère toutefois que l’annonce de ce plan permettra de calmer les ardeurs des manifestants.

«Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui se présentent à ces manifestations qui sont vaccinés, qui veulent un retour à la normale et qui sont fâchés des restrictions toujours en place. Ils veulent avoir de l’espoir, et voir qu’il y a de l’avenir, parce qu’ils sont tannés de la COVID-19 comme nous tous», affirme le premier ministre.

Il estime que l’annonce du plan pourrait dissuader les «modérés» de participer à la manifestation – soit ceux qui sont vaccinés et qui ne s’opposent pas à la vaccination.

«J’espère que les individus modérés qui sont vaccinés vont se dire “OK, je vois un avenir ici, on avance dans la bonne direction, alors on n’a pas besoin de manifester, on n’a pas besoin d’être dans la rue.” Et si les gens plus modérés ne participent pas, j’espère que la manifestation n’attirera pas beaucoup de monde.»