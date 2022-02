Les sentiers derrière chez nous sont bien entretenus à Pointe-Sapin

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les sentiers derrière chez nous de Pointe-Sapin, d’une distance de 6,6 kilomètres, sont entièrement entretenus par des bénévoles. Grâce à eux, c’est toute une communauté qui profite du plein-air pour faire de l’exercice été comme hiver.

Gaston Daigle est l’un de ces bénévoles dévoués qui prend plaisir à entretenir le sentier communautaire durant l’hiver. Selon lui, un autre bénévole du nom de François Dugas a été le premier à entretenir le réseau.

«C’est lui qui a commencé ça, derrière chez lui, avec son tracteur, explique Gaston Daigle. Avec les années, j’ai commencé à faire ça moi aussi. J’ai comme pris la relève. Je me suis fait un genre de drague pour aller derrière mon quatre roues.»

Lors de l’avant dernière tempête à la fin janvier, Gaston Daigle a eu besoin de deux heures et demie de travail pour enlever la neige dans son secteur. «On fait chacun notre partie», explique le bénévole.

En plus de lui et de François Dugas, il y a Marc Dugas (le fils de François) et Eugène Mazerolle qui sont dévoués aux Sentiers derrière chez nous. Quelques autres bénévoles leur donnent aussi un coup de main.

Gaston Daigle croit que d’année en année, il y a de plus en plus de randonneurs qui fréquentent l’endroit. Certains marcheurs ont placé des cabanes d’oiseaux. D’autres s’occupent de remplir les mangeoires.

Selon le bénévole, dans 80% des cas, les utilisateurs du sentier sont des marcheurs. De plus en plus de gens de l’extérieur viennent fréquenter Les sentiers derrière chez nous. Les gens stationnent leur véhicule à proximité et vont marcher. Selon Gaston Daigle, il y a plusieurs accès pour aller marcher. Entre autres, en passant par le chemin Daigle, on peut se rendre à la rue Marcel.

«Au fond, il y a une maison avec une grande cour. Tu peux stationner ta voiture là», explique-t-il.

Certains marcheurs ont placé des cabanes d’oiseaux. D’autres s’occupent de remplir les mangeoires le long des sentiers. – Gracieuseté Les sentiers derrière chez nous sont d’une longueur de 6,6 kilomètres à Pointe-Sapin. – Gracieuseté

Les gens de la communauté apprécient le dévouement, car à la fin de l’année, comme pour les remercier, ils ramassent un montant d’argent qu’ils versent aux bénévoles. Ces derniers se divisent l’argent entre eux.

Marie-Reine Gaudet qui demeure maintenant à Dieppe a vécu à Pointe-Sapin pendant une quarantaine d’années.

«Je connais tout le monde», dit celle-ci. Elle ne tarit pas d’éloges à l’endroit des bénévoles dévoués. Selon elle, ces sentiers sont aussi bien entretenus, sinon mieux, que ceux de Dieppe et de Moncton.

«C’est bénévole et de bon coeur, dit Mme Gaudet. Ils veulent que le monde bouge avec la pandémie. Parce que c’est un petit village, il n’y a pas de trottoir, bien eux ils font ça.» Selon elle, chaque cour-arrière du village a un petit chemin d’ouvert pour se rendre aux Sentiers derrière chez nous. Ce réseau fait partie de Sentier NB, qui lui est intégré au Sentier Transcanadien.

Marie-Reine Gaudet avoue être une grande marcheuse. Elle va partout dans la région pour marcher dans la nature.

«J’ai 67 ans mais je ne suis pas parée à mourir», dit-elle en riant.