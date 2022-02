Pêche commerciale au sébaste: à quand le feu vert de Pêches et Océans Canada?

En 2011, dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, il s’est passé une situation inusitée. Pour la première fois en plusieurs années, la biomasse du sébaste, frappé par un moratoire au milieu des années 1990, a connu une augmentation fulgurante au point où le poisson est devenu l’une des espèces les plus abondantes dans le golfe avec une biomasse de plus de 4,3 millions de tonnes.

Au cours des années subséquentes, le moratoire a été levé et la possibilité du retour d’une pêche commerciale a commencé a suscité beaucoup d’espoir au sein de l’industrie, même si plusieurs questions demeurent toujours sans réponse. Deux espèces de sébaste habitent dans cette zone, le sébaste atlantique (mentella), le plus commun, et le sébaste d’Acadie (fasciatus).

L’an dernier, Pêches et Océans Canada a lancé un processus de consultation auprès de représentants de l’industrie de la pêche du Nouveau-Brunswick, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, des groupes autochtones et des gouvernements provinciaux dans le but de relancer la pêche commerciale.

Le déroulement de la consultation a cependant été critiqué par l’ensemble des participants, qui estimaient que le processus manquait de transparence. Le groupe a aussi accusé le MPO de vouloir favoriser les entreprises de pêche hauturière et de limiter l’accès des pêcheurs côtiers à cette pêche.

«Pêches et Océans nous est arrivé en septembre et d’un coup, ça pressait. C’était la course tout d’un coup. On demandait à chacun de soumettre des réponses à cinq questions et la première question était de savoir qui nous étions, donc on parle de quatre questions en réalité», dit Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP).

Le MPO doit dévoiler sa décision sur l’accès et l’allocation de la ressource au cours des prochains mois et une mise à jour sur l’état des stocks dans le golfe du Saint-Laurent doit être rendue à la fin février. Il y a quelques années, on espérait ouvrir la pêche commerciale en 2023 ou 2024, mais il est plus probable que ce soit le cas en 2024 ou 2025.

Lors du dernier relevé de recherche présenté en 2020, la taille modale de la cohorte de 2011 est d’environ 23 cm. Avant de lancer une pêche commerciale, la taille du sébaste, qui croît d’environ 1 cm par an, doit être d’au moins 25 cm.

«À cette taille, c’est un poisson avec une grosseur de filet acceptable pour la consommation humaine, mais plus ça lui prend du temps à atteindre une bonne taille commerciale, plus ça va prendre de temps avant qu’on ouvre la pêche», souligne M. Lanteigne.

Par contre, selon ce qui se dit en arrière-scène, la croissance entre 2020 et 2021, soit depuis le dernier relevé de recherche, n’est pas forcément au rendez-vous.

«Le sébaste n’est pas comme les autres espèces, où chaque année il y a une ponte d’oeufs et on peut prévoir que la biomasse sera de tel nombre en telle année. Depuis le moratoire de 1995, la première année où une ponte est apparue à la hauteur qu’on connaît a été en 2011. Qu’est-ce qui s’est passé en 2011? Après ça, il n’y en a pas vraiment eu. Ce n’est pas comme s’il y a de nouveaux petits poissons qui apparaissent chaque année.»

Faible valeur économique

Lorsque Pêches et Océans Canada donnera le feu vert à la pêche au sébaste, une autre question importante devra être réglée. Est-ce qu’il y aura des marchés prêts à acheter le produit pêché dans les eaux canadiennes alors que l’Islande et la Russie sont devenues les principaux joueurs mondiaux de la pêche au sébaste.

«Pour le moment, on parle d’un poisson à faible valeur économique et l’Islande a la réputation de livrer des produits de fruits de mer d’excellente qualité.»

Selon une étude récente réalisée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l’Association québécoise de l’industrie de la pêche, il faudrait que le produit se vende à au moins 3,50$ la livre pour être rentable alors qu’il ne vaut que 2,66$ CAD à l’heure actuelle avec des coûts d’exploitation estimés à 2,74$ la livre.

Des observateurs comme Jean Lanteigne croient cependant que cette situation changera éventuellement.

«Présentement, il ne vaut pas cher, mais j’insiste sur le mot présentement, car ce n’est pas vrai qu’il va rester avec une faible valeur.»

Nécessité d’investissements

Il reste peu de traces de la pêche au sébaste, telle qu’on la pratiquait avant la mise en place d’un moratoire dans les années 1990 et la flottille de bateaux équipée pour la pratiquer n’existe plus. Le dernier chalutier de cette époque, le Lady Shippagan, est parti à la dérive en novembre 2018 et s’est échoué dans la baie des Chaleurs.

«C’est une pêche de volume. Il faut revenir avec des volumes de 250 000 livres. Autrement dit, ça ne se pêche pas avec des petits bateaux. Ce qui existe comme flottille potentielle en Atlantique, on peut presque le compter sur le bout des doigts. La seule flottille de taille acceptable dans la Péninsule acadienne serait les crevettiers, mais il faut prévoir des investissements à coup de millions de dollars», explique Jean Lanteigne.

Avec le temps, puisqu’elles ont cessé de le transformer, les usines de transformation ne sont plus équipées pour le faire.

D’après la même étude réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton pour l’Association québécoise de l’industrie de la pêche, il faut prévoir au moins

2 millions $ en investissement pour moderniser les usines de fruits de mer ayant une capacité de transformation de 500 tonnes par année.

Prédateur des crevettes

Alors que plusieurs attendent des nouvelles concernant le début éventuel d’une pêche, certains voudraient qu’elle soit lancée plus tôt que tard. Il s’avère que le sébaste est le principal prédateur de la crevette nordique, dont les stocks sont en déclin.

«Selon les figures que nous avons, le sébaste aurait consommé environ 200 000 tonnes de crevettes nordiques l’an dernier. Ça ne prend pas un bac en mathématiques pour réaliser qu’à ce rythme, ce ne sera pas long avant qu’il n’ait plus de crevette. Donc, il y a le camp #1 qui croit, pêchons le sébaste le plus rapidement possible. De l’autre côté du spectre, il y a ceux qui disent que c’est un poisson qui n’a pas encore de valeur commerciale, donc, pourquoi ça presse?»