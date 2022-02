Réforme municipale: un «moment historique» pour les facilitateurs

On peut sortir Frédérick Dion du monde municipal, mais le monde municipal ne peut sortir de Frédérick Dion. Alors, quand on lui a offert un rôle de facilitateur dans la transition de la réforme de la gouvernance locale du ministre Daniel Allain, il n’a pas hésité une seule seconde. Après tout, ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de prendre part à un «moment historique».

En tout, il y a 17 facilitateurs. Leur rôle est d’accompagner les municipalités dans une transition la plus harmonieuse possible entre ce qui est actuellement en cours et le portrait géopolitique municipal qui sera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il y a moins d’un an, Frédérick Dion a quitté pour la deuxième fois la direction générale de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) pour se consacrer principalement à la production de sirop d’érable, chez lui, à Sormany, dans la région Chaleur.

Il n’y a cependant pas que le liquide ambré et sucré qui lui coule dans les veines. Le sang du monde municipal aussi.

«C’est dans le concret, se réjouit-il en parlant de son nouvel engagement. On a parlé tellement longtemps de cette réforme à l’association et on a travaillé tellement fort dans ce sens que je n’ai pas pu refuser quand on m’a approché. C’est une occasion en or. Je trippe, car c’est un moment historique. Je me sens comme un poisson dans l’eau», concède-t-il dans ce qu’il peut dire aux médias, car toutes questions référant au fonctionnement de son travail sont référées au ministère des Gouvernements locaux et de l’Environnement.

«Nous ne sommes pas là pour décider quoi que ce soit. Nous allons collaborer avec les anciennes municipalités qui vont devenir des entités et accompagner leurs représentants à jeter les bases des nouvelles municipalités», appuie-t-il.

Ces facilitateurs seront chargés de coordonner et de superviser plusieurs éléments essentiels, notamment la composition du conseil et les limites des quartiers; la structure organisationnelle initiale et les questions relatives aux ressources humaines; les processus de gestion des changements; les considérations juridiques; les questions financières, comme les audits; et la préparation des premiers budgets.

Ils ont déjà commencé leur travail dans les comités de plusieurs entités municipales de la province.

Le ministère des Gouvernements locaux et de l’Environnement veut réduire de 104 à 78 le nombre de municipalités et de 236 à seulement 12 le nombre de districts de services locaux.

Un court laps de temps

Difficile de trouver plus calé que Frédérick Dion dans ce domaine, à part peut-être Lise Ouellette, sa prédécesseure à l’AFMNB. Cette même Lise Ouellette qui occupera un rôle identique dans quatre entités du Nord-Ouest au cours des prochaines semaines.

«C’est extrêmement motivant. À l’AFMNB, on demandait des changements et on voulait influencer les politiques, mais c’est pas toujours facile. Mais là, on a une politique publique qui va dans ce sens. C’est clairement quelque chose à laquelle je voulais participer. Ça bouge vite et ça doit avancer, mais c’est correct car on a attendu longtemps. Je me sens comme un poisson dans l’eau, je dois avouer», commente celui qui aura la responsabilité de la formation de deux entités dans Chaleur et de trois dans la Péninsule acadienne.

Le plus gros défi? Bonne question, admet M. Dion. Des décisions importantes seront prises dans un court laps de temps, note-t-il.

«Il faut être structuré et bien organisé, évalue l’expert du monde municipal. C’est le plus gros défi parce que les choses avancent vite, mais je ne suis pas inquiet qu’on va y arriver et que tout sera en place pour le 1er janvier. On ne peut pas aller dans le spécifique. Nous ne voulons surtout pas ouvrir une porte qui prêterait à interprétation. Tout le monde a des appréhensions. On est en territoire inconnu. C’est une réforme historique dans laquelle on embarque et c’est tout à fait normal que les gens aient des appréhensions. Ce qui m’encourage est la réception sur le terrain. Les gens sont fortement engagés pour la mise en place du livre blanc avec une attitude positive.»

Des noms connus dans les milieux francophones

Outre Dion et Ouellette, on retrouve des noms connus aux postes de facilitateur dans la transition de la réforme de la gouvernance locale du côté francophone.

L’ancien sous-ministre Hermel Vienneau sera à la tête des commissions de services régionaux (CSR) du Restigouche, de Chaleur et de la Péninsule acadienne.

La femme d’affaires bien connue de Moncton, Janice Goguen, devra mener à bien le travail dans les CSR du Nord-Ouest, du Grand-Miramichi et de Kent.

Michel Desjardins, de Moncton, a été désigné pour quatre entités dans la région de Kent.

Victor Richard, de l’Université de Moncton, travaillera avec les regroupements de Lamèque et de Shippagan, en plus d’une autre dans le Grand Miramichi et une dans Kent.

L’enseignant Yves Gagnon offrira son savoir dans quatre associations du Restigouche et une du Nord-Ouest.

Enfin, l’expert-conseil Kenneth Losier aura la tâche de mener à terme les travaux dans la CSR du Sud-Est, dans Dieppe, dans Shediac-Cap Pelé et Memramcook.