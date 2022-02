Bathurst: feu vert à un important complexe de logements abordables

Réunis lundi soir dans le cadre d’une réunion publique extraordinaire, les élus de la Ville de Bathurst ont donné le feu vert au développement d’un complexe de logements abordables qui serait situé sur la promenade Vallée Lourdes.

C’est l’entreprise Les Résidences Habitat Soleil qui entend procéder à l’aménagement du complexe sur une propriété de 69 acres se trouvant à proximité de l’Hôpital régional Chaleur.

Les membres du conseil municipal ont accepté lors de la rencontre la recommandation du Comité consultatif en matière d’urbanisme qui se penchait sur le dossier depuis quelques mois.

Le complexe serait constitué d’unités de logement, dont plusieurs à loyer modique, d’appartements pour les étudiants du CCNB et possiblement d’unités de transition pour les personnes victimes de violence conjugale et de chalets pour les touristes.

Au total, l’endroit pourrait compter sur une centaine d’unités de logement.

Un amendement à l’arrêté de zonage permet de plus à l’entrepreneur d’aller de l’avant avec l’aménagement de jardins communautaires et d’un parc d’énergie solaire sur la propriété.

Propriété jusqu’à tout récemment des Religieuses Hospitalières de Saint Joseph, l’immeuble de 75 chambres est actuellement occupé par des étudiants du CCNB.

Le projet était évalué au départ à 3,5 millions $ et conditionnel à un financement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et de la Fédération canadienne des municipalités avec son programme Logement abordable durable

Le promoteur espérait entamer les travaux d’aménagement du complexe, qui se veut sans émission de gaz à effet de serre, dès le printemps.