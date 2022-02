COVID 19: assouplissements aux mesures sanitaires dans plusieurs provinces du Canada

Les gouvernements de quelques provinces du Canada ont annoncé mardi l’entrée en vigueur graduelle de certains assouplissements aux restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

L’Alberta a agi rapidement en annonçant que depuis minuit et une minute mercredi, le passeport vaccinal n’a plus à être exhibé pour pouvoir entrer dans des établissements commerciaux offrant des services non-essentiels et pour assister à des événements. Et à compter de lundi prochain, le porte du masque ne sera plus requis pour les enfants âgés de 12 ans et moins et pour tous les élèves des écoles.

Toutes les autres restrictions rendues nécessaires par la pandémie seront levées le 1er mars.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, explique que la population doit désormais apprendre à vivre avec le virus de la COVID-19.

Pour sa part, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a annoncé que l’obligation de la présentation du passeport vaccinal sera levée à compter de lundi prochain et qu’à la fin du mois de mars, son gouvernement ne renouvellera pas le décret exigeant le port du masque à l’intérieur.

Quant au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, il commencera à assouplir les restrictions sanitaires à compter du 17 février, dans l’espoir de mettre fin aux limites de rassemblement et au port du masque obligatoire d’ici le début d’avril.

Le cabinet du premier ministre Dennis King a approuvé un plan en trois étapes, qui pourrait mener progressivement à la levée de la plupart des restrictions vers le 7 avril. Le premier ministre King prévient toutefois que l’adoption de ce plan ne doit pas signifier que la pandémie est terminée et il précise que certaines restrictions pourraient subsister dans des endroits comme les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée.

Terre-Neuve-et-Labrador assouplira davantage les restrictions sanitaires plus tard cette semaine. Des modifications sur les limites de capacité pour les lieux de culte vont entrer en vigueur samedi, tandis que d’autres assouplissements vont entrer en vigueur lundi, notamment une augmentation des limites de capacité dans les restaurants et les bars.

À l’instar de son homologue de l’Alberta, le premier ministre du Québec, François Legault, a expliqué qu’il faut maintenant apprendre à vivre avec le virus et que les gens devront évaluer eux-mêmes leurs risques.

M. Legault a annoncé mardi une série d’assouplissements qui entreront en vigueur à partir de samedi prochain et qui s’échelonneront jusqu’au 14 mars.

Cependant, le ministre québécois de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que les mesures sanitaires du port du masque et du passeport vaccinal étaient là pour rester.

Les gouvernements du Manitoba, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique se préparent eux aussi à assouplir les exigences sanitaires au cours des prochaines semaines.