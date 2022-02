La population du N.-B. a augmenté de 3,8% entre 2016 et 2021

Après avoir perdu de la population, le Nouveau-Brunswick retrouve le chemin de la croissance démographique. C’est ce que nous apprennent les premiers résultats du Recensement de 2021 diffusés par Statistique Canada.

Le Nouveau-Brunswick comptait 775 610 habitants en 2021 soit 28 500 de plus qu’en 2016. La population de la province, qui avait reculé de 0,5% entre 2011 et 2016, a progressé de 3,8% de 2016 à 2021.

Si cette croissance démographique n’est pas aussi élevée que dans l’ensemble du pays (+5,2%), ces nouvelles données sont encourageantes. Il s’agit du rythme d’augmentation le plus rapide depuis le début des années 1970.

Au cours des cinq dernières années, la population des Maritimes (+4,7%) a augmenté à un rythme plus rapide que celle des Prairies (+4,6%), pour la première fois au recensement depuis les années 1940.

Selon les analystes de Statistique Canada, deux facteurs principaux expliquent cette tendance.

«Premièrement, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ont accueilli un nombre record d’immigrants de 2016 à 2021, la grande majorité d’entre eux étant arrivés avant la pandémie. Bien qu’environ le tiers à la moitié des personnes qui immigrent dans les Maritimes déménagent dans une autre province dans les cinq ans suivant leur arrivée, les niveaux plus élevés d’immigration étaient tout de même principalement à l’origine du rebond de leur croissance démographique depuis 2016», soulignent-is.

«Deuxièmement, pour la première fois depuis la période intercensitaire de 1981 à 1986, davantage de personnes ont quitté d’autres régions du Canada pour s’établir dans les Maritimes (134 841 personnes) que l’inverse (98 086). L’afflux positif de personnes dans ces provinces en provenance d’ailleurs au Canada a commencé avant la pandémie, mais s’est intensifié par la suite. Ce changement peut être en partie lié à la possibilité accrue de travailler à domicile, combinée à des perturbations économiques plus importantes dans d’autres régions du Canada et aux coûts de logement moins élevés dans les Maritimes.»

Des disparités régionales

Ces chiffres masquent toutefois certaines disparités régionales. Si la population de Campbellton (2,4%), de Bathurst (+2,2%) et de Beaubassin-est (+5,4%) a progressé, Edmundston (-0,9%) et Tracadie (-0,4%) et Grand-Sault (-2%) ont enregistré une perte de résidents.

Dans l’ensemble, les régions rurales de la province ont connu un léger recul (-0,1%), contrairement aux régions urbaines (+7,9%), qui accueillent désormais plus de la moitié des Néo-Brunswickois.

La croissance est particulièrement forte dans la région métropolitaine de Moncton qui compte désormais 157 717 habitants (+8,9%). Elle y est plus élevée qu’à Saint-Jean (+3,5%) et Fredericton (+5,8%).

Sackville (+14,4%), Shediac (+13,1%), Dieppe (+13,1%) et Moncton (+10,5%) sont les villes néo-brunswickoises de plus de 5 000 habitants dont la population a augmenté le plus rapidement.

Municipalité Population en 2016 Population en 2021 Variation SUD-EST Moncton 71 889 79 470 +10,5% Dieppe 25 384 28 114 +10,8% Shediac 6 664 7 535 +13,1% Beaubassin-est 6376 6718 +5,4% Memramcook 4 778 5 029 +5,3% Cap-Pelé 2441 2425 +0,7% NORD-OUEST Edmundston 16 580 16 437 -0,9% Grand-Sault 5 326 5 220 -2% Haut-Madawaska 3 714 3 720 +0,2% Saint-André 1 901 1 794 -5,6% Saint-Léonard 1 300 1 322 +1,7% PÉNINSULE Tracadie 16 114 16 043 -0,4 % Caraquet 4 248 4 285 +0,9% Shippagan 2 580 2 672 3,6% Neguac 1 684 1 692 +0,5% Bas-Caraquet 1305 1311 +0,5% Lamèque 1285 1301 +1,2% Bertrand 1 166 1 153 -1,1% CHALEUR Bathurst 11 897 12 157 +2,2% Beresford 4288 4 294 +0,1% Petit-Rocher 1897 1954 +3% Belledune 1 417 1 325 -6,5% Nigadoo 963 997 +3,5% KENT Cocagne 2 649 2 757 +4,1% Bouctouche 2 361 2 513 +6,4% Richibouctou 1 266 1 411 +11,5% Rogersville 1 166 1 193 +2,3% Saint-Antoine 1 733 1 791 +3,3% Saint-Louis de Kent 856 981 +14,6% RESTIGOUCHE Campbellton 6 883 7 047 +2,4% Atholville 3 570 3 290 -7,8% Dalhousie 3126 3223 +3,1% Saint-Quentin 2 194 2 141 - 2,4% Kedgwick 1 964 1 986 +1,1% Balmoral 1674 1 603 -4,2% Charlo 1 310 1 323 +1%

Un pays de 37 millions d’habitants

À l’échelle nationale, le Canada compte près de 37 millions d’habitants, ce qui représente 1,8 million (+5,2 %) de plus qu’en 2016. Bien que l’arrivée de la pandémie en 2020 ait freiné la croissance démographique rapide du Canada, sa population a augmenté presque deux fois plus vite que celle des autres pays du G7 de 2016 à 2021.

La majorité de cette croissance est attribuable à un plus grand nombre de personnes arrivant des quatre coins du monde pour commencer une nouvelle vie au pays.

Le Canada continue de s’urbaniser. Parmi les 36 991 981 personnes vivant au pays au printemps 2021, près de 27,3 millions de personnes, ce qui représente près de trois Canadiens sur quatre, vivaient dans l’un des 41 grands centres urbains du Canada.

Le recensement a dénombré un peu plus de 6,6 millions de Canadiens (6 601 982 personnes) vivant dans une région rurale en mai 2021, en hausse de 0,4 % par rapport à cinq ans plus tôt, mais bien en deçà du rythme de croissance des régions urbaines (+6,3 %). En effet, les immigrants sont beaucoup plus susceptibles de s’établir en milieu urbain qu’en milieu rural.

Le taux d’accroissement naturel a diminué, passant de 0,3 % en 2016 à 0,1 % en 2021, ce qui correspond au plus bas niveau jamais enregistré. Bien que le rythme d’accroissement naturel du Canada soit faible, on ne s’attend pas à ce qu’il devienne négatif (plus de décès que de naissances) au cours des 50 prochaines années.

Avant la pandémie, la fécondité au Canada était en diminution depuis 2015 et avait atteint un creux record de 1,4 enfant par femme en 2020.