La population du Restigouche se stabilise après des années de décroissance

Le comté de Restigouche a-t-il réussi à colmater son hémorragie démographique? Après avoir essuyé de lourdes pertes à répétition, la région affiche aujourd’hui sa plus faible diminution de population des trois dernières décennies.

Selon les chiffres du recensement de 2021, la région affiche une population de 30 700 personnes. C’est 255 personnes de moins que lors de l’exercice précédent. En pourcentage, cela représente une perte de 0,8%.

Certes, il s’agit d’une diminution, mais celle-ci a des airs de bonne nouvelle, puisque beaucoup moins catastrophique que lors des recensements antérieurs. En fait, il s’agit de la plus faible baisse de population enregistrée depuis le recensement de 1991 où l’on dénombrait alors 39 248 citoyens. À partir de cette année, le nombre d’habitants n’a cessé de chuter d’un recensement à l’autre.

En 2001 par exemple, la région comptait 36 134 citoyens, 32 594 dix ans plus tard, en 2011. Lors du recensement de 2016, le Restigouche a vu sa population fondre de 5% (1639 personnes). Du coup, la perte de seulement 255 citoyens au cours des cinq dernières années apparaît pratiquement comme un soulagement.

Cette donnée se reflète d’ailleurs dans certaines municipalités de la région. On rapporte ainsi une croissance démographique à l’intérieur de deux des trois villes du Restigouche, soit Campbellton et Dalhousie.

C’est à Dalhousie que le taux de croissance est le plus élevé avec 3,1%, ou l’équivalent de 97 citoyens supplémentaires. Il s’agit de tout un contraste pour cette ville qui, lors du recensement de 2016, affichait un déclin de 11%, un contrecoup direct de la fermeture de la papetière AbitibiBowater. On estime la population de la ville à 3223 dans le recensement de 2021.

«De mémoire, je ne me souviens pas la dernière fois où notre ville a vu sa population croître dans un recensement. C’est extrêmement positif à mes yeux et ça ne peut que bien augurer pour l’avenir alors que l’on doit se regrouper avec la municipalité de Charlo. Ça ne pouvait mieux tomber», exprime le maire de l’endroit, Normand Pelletier.

Selon celui-ci, la pandémie a probablement contribué à sa façon à l’essor de la population de sa ville au cours des cinq dernières années.

«Il n’y a pas que cela, j’en suis certain, mais reste que les ventes des maisons ont augmenté de 150% chez nous depuis le début de la pandémie. Les gens reviennent, et c’est une très bonne nouvelle, car c’est ce que ça prend pour conserver et améliorer nos services», dit-il.

Campbellton avait subi pour sa part une perte de 2,6% lors du recensement de 2016, ce qui l’avait fait passer sous la barre des 7000 habitants. Aujourd’hui par contre, la cité restigouchoise a pratiquement regagné cette perte avec une augmentation de 2,4% (+164 citoyens).

«C’est très encourageant de voir qu’une stabilité semble s’installer chez nous, mais aussi dans la région. Ça fait du bien de voir ces chiffres, surtout lorsqu’on ne parle que de déclin démographique depuis des années», soutient le maire de Campbellton, Ian Comeau qui dit avoir constaté un vent de changement.

«On voit beaucoup de jeunes revenir s’installer dans la région, travailler dans le domaine de la santé, se lancer en affaires avec des commerces, etc. C’est très encourageant et il faut continuer dans cette direction, car on veut un autre bilan positif dans cinq ans. On est loin de connaître les mêmes niveaux de croissances que des villes comme Moncton et Dieppe, mais je crois qu’on est sur la bonne voie», ajoute-t-il.

Pour le maire de Dalhousie, ni sa municipalité, ni Campbellton et ni la région du Restigouche ne doivent toutefois s’asseoir sur ces bonnes nouvelles.

«Ce sont des chiffres positifs qui me font dire que de belles choses se produisent dans notre région. Mais il reste beaucoup de travail à faire, notamment en matière de logements, de recrutement de main-d’œuvre. Nous avons du potentiel, ne reste qu’à l’exploiter», soutient-il.

Les deux villes ne sont pas les seules à avoir vu leur population croître entre 2016 et 2021. Les municipalités de Charlo (+1%), Kedgwick (+1,1%), et Tide Head (+1,4%) ont toutes un bilan positif, quoique minime.

À l’inverse, des diminutions de population ont été enregistrées à Atholville (-7,8%), Balmoral (-4,2%) et Eel River Dundee (-5,6%). C’est aussi le cas pour la ville de Saint-Quentin qui, après avoir été la seule communauté restigouchoise à afficher un indice de croissance démographique positif lors du recensement de 2016 (+4,7%), recule cette fois de -2,4% (53 personnes en moins).