Moncton: un nouveau complexe scolaire francophone à l’image de l’école de demain

Immense et moderne, le futur complexe scolaire francophone de Moncton sort de terre rapidement au 620 promenade McLaughlin. Les parents, qui ont pu découvrir les plans architecturaux mardi soir, en ont eu plein la vue

Situé à deux pas des écoles L’Odyssée et Le Mascaret, ce bâtiment pourra accueillir plus de 1300 élèves et regroupera deux écoles. Son ouverture est prévue en janvier 2023.

L’aile ouest sera réservée aux enfants de la maternelle à 5e année, tandis que les élèves de la 6e à 8e année étudieront dans l’aile est.

Le complexe comprendra aussi un service de garderie qui ouvrira ses portes à 131 enfants d’âge préscolaire et offrira un programme d’après-classe à 90 élèves. On y trouvera également une bibliothèque, trois gymnases, une aire de jeux, un jardin communautaire, deux terrains de sport.

Tout a été pensé pour créer un environnement accueillant, a expliqué Christian Hébert, de la firme Design Plus architecture, lors de la réunion.

«On a essayé d’amener beaucoup de lumière naturelle dans les couloirs», mentionne-t-il.

Aires de projet, murs amovibles, le cabinet s’est assuré de faire correspondre la disposition des lieux aux nouvelles pratiques pédagogiques.

«Il y a des possibilités de regrouper les classes pour que l’apprentissage puisse se faire en équipe», décrit M. Hébert.

«L’éducation change et l’architecture s’adapte à ça.»

Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud, note que l’endroit favorisera la collaboration et les méthodes d’«apprentissage expérientiel».

«On veut des classes flexibles, pas des élèves assis en rang d’oignons toute la journée. On veut qu’ils bougent, qu’ils se sentent confortables, qu’ils participent à des projets», souligne-t-elle.

Un aperçu du complexe scolaire qui ouvrira en janvier 2023 dans le nord de Moncton. – Gracieuseté

Annoncé en avril 2018, ce vaste chantier doit venir soulager la surpopulation scolaire à laquelle est confronté le district dans la métropole du Sud-Est. En manque d’espace, les écoles Le Sommet et Champlain ont dû ouvrir plusieurs classes mobiles en réponse à l’augmentation soutenue des inscriptions. Le nouveau complexe accueillera donc une partie des élèves de ces deux établissements. Les élèves de l’école intermédiaire Le Mascaret y déménageront également, ce qui libérera de l’espace pour l’école secondaire L’Odyssée.

Éric Landry, qui dirige l’école Mont-Carmel à Saint-Marie-de-Kent, a été fraîchement nommé directeur de la nouvelle école maternelle à 5ème année. Il s’affaire déjà à préparer l’ouverture. Serge Boucher, l’actuel directeur de l’école Le Mascaret, prendra la direction de la nouvelle école intermédiaire et assurera la transition.

Au cours des prochaines semaines, un comité sera chargé de faire appel aux propositions pour le nom des écoles, avant de choisir trois idées parmi lesquelles le ministre de l’Éducation fera son choix. Parents et élèves seront consultés sur la question à la fin du mois.

Un autre comité sera chargé du découpage des zones, qui définiront quels élèves fréquenteront le complexe. Différentes options sont sur la table, les cartes ont été publiées sur le site internet du district et les parents devront se prononcer sur leur préférence.

Le Conseil d’éducation tranchera sur une option de zonage en mars, les parents sauront alors si leur enfant quittera l’école Le Sommet ou l’école Champlain en janvier 2023 ou s’il restera dans son école actuelle.

La formation du conseil d’administration de la future garderie éducative est également à l’ordre du jour.