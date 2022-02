Thierry Arseneau et Monique Poirier dirigeront le Pays de la Sagouine

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

À compter du 14 mars, Thierry Arseneau et Monique Poirier assureront officiellement la codirection générale du Pays de la Sagouine. D’ici là, Monique Poirier continue d’occuper son poste de directrice générale et artistique par intérim, en attendant l’entrée en fonction de Thierry Arseneau le 14 mars.

Le conseil d’administration du Pays de la Sagouine en a fait l’annonce le 8 février.

Monique Poirier occupe le poste de directrice générale et artistique par intérim depuis le printemps 2021. Son histoire avec le Pays de la Sagouine a commencé il y a presque 30 ans, soit en 1993, alors qu’elle se joignait à la troupe comme musicienne-chanteuse. Elle a fait partie des différentes productions et de plusieurs orchestres maisons sur le site enchanteur jusqu’en 2001. En 2017, elle est revenue comme adjointe à la direction générale et artistique.

«Je suis vraiment enthousiaste à l’idée d’accueillir un nouveau membre dans l’équipe, d’avoir un codirecteur général qui va s’ajouter avec nous», explique Monique Poirier, en parlant de Thierry Arseneau.

«On va se partager toutes ces responsabilités-là. C’est sûr que je vais surtout travailler dans tout ce qui est artistique, musical, programmation, touristique. Thierry c’est sûr qu’il va être davantage dans les dossiers qui sont plus financiers, administratifs, stratégiques, mais on va collaborer dans tous ces dossiers-là ensemble aussi.»

Elle fait remarquer que le choix de scinder le poste de direction générale est un modèle de plus en plus populaire. Pour l’instant, l’équipe est en train de fignoler la programmation de 2022.

«Ma vision, c’est que mes enfants puissent profiter du Pays de la Sagouine pour longtemps, même quand ils seront adultes. Qu’ils soient capables de garder ce contact-là avec une partie importante de leur identité et de leur culture», exprime la codirectrice générale.

Thierry Arseneau

Thierry Arseneau est directeur général de la Division du patrimoine et des musées au ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine. C’est la première fois qu’il rejoint les rangs du Pays de la Sagouine. Il décrit le défi comme très intéressant et dit avoir hâte de commencer son travail.

«J’ai travaillé dans le secteur communautaire dans le passé. J’ai été directeur du Centre communautaire Sainte-Anne. J’avais beaucoup aimé mon expérience là. Je suis revenu dans la fonction publique et puis quand j’ai vu une opportunité de travailler avec le Pays, ça m’intéressait. Je pense qu’il y a beaucoup de potentiel au Pays, et puis j’ai aimé l’approche.»

Sur une note plus personnelle, le nouveau codirecteur général a complété une maîtrise en géographie il y a longtemps déjà.

«C’était sur l’espace acadien. Comment on définit l’Acadie aujourd’hui, maintenant qu’elle n’existe plus sur des cartes. J’avais exploré l’œuvre d’Antonine Maillet. Cet espace imaginaire a pris forme dans le monde, dans la réalité à travers le Pays. Ça fait longtemps que je suis intéressé par ce sujet.»

«L’idée de la codirection générale, c’est de continuer à faire grandir le côté créatif et apporter mon expertise dans l’administration et les finances pour s’assurer qu’on développe des capacités», explique Thierry Arseneau.

«Je pense que le Pays est un des phares de la culture acadienne et j’espère que ça va continuer. La vision pour l’avenir, on va la bâtir en équipe. Je vais travailler avec l’équipe pour développer le Pays pour les 30 prochaines années», dit-il.