Une nouvelle agence pour les jeunes artistes francophones voit le jour. Fondée par l’auteur, enseignant et homme de théâtre, Justin Guitard, l’entreprise vise à faire le pont entre les comédiens, animateurs, chanteurs et musiciens et les producteurs d’événements.

La demande est venue des artistes, souligne l’enseignant de Moncton qui travaille dans le milieu du théâtre et de l’improvisation depuis une quinzaine d’années. Il a fondé en 2020 le Théâtre du Tsar qui recrute justement de jeunes artistes professionnels.

«C’est un projet que je mijotais depuis quelque temps. […] Je faisais déjà un peu ce travail-là de manière non officielle.»

«Souvent je me suis fait appeler par ces jeunes-là pour avoir des conseils ou les guider dans telle ou telle chose. Ça vient aussi de l’autre sens où il y a des gens de l’industrie qui m’envoient des courriels parce qu’ils sont à la recherche de jeunes pour différents projets comme de la figuration pour une série qu’ils tournent. Ça finissait par me prendre beaucoup de temps pour mettre les gens en contact et pour fouiller pour trouver quelqu’un», a expliqué Justin Guitard.

Il a donc eu l’idée de créer cette agence artistique du Théâtre du Tsar destinée principalement aux artistes âgés de 15 à 25 ans. L’agence est dotée d’une banque d’artistes que les artisans du milieu culturel peuvent consulter.

Noémie Robichaud – Gracieuseté: Frédérik Guitard Justin Guitard – Gracieuseté: Frédérik Guitard

Une douzaine d’artistes

Une telle entreprise ne semble pas exister ailleurs dans la francophonie au Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire une agence destinée spécialement aux jeunes artistes francophones qui oeuvrent dans plusieurs disciplines (musique, chant, théâtre, cinéma, télévision, humour, animation, figuration et photographie).

Pour l’instant, l’agence compte une douzaine d’artistes, mais ce nombre est appelé à grandir, assure le fondateur.

Sans garantir de contrat à tout le monde, il s’est donné comme mission d’encadrer les artistes, de répondre à leurs questions, de les guider et de leur offrir des occasions de pratiquer leur art. Il envisage aussi de donner de la formation avec d’autres artistes professionnels.

«Je veux vraiment créer quelque chose qui va faire en sorte que les jeunes puissent croire que ça se peut de vivre de ça et de travailler là-dedans, mais sans nécessairement leur vendre le rêve que demain matin, ils vont tous être des vedettes d’Hollywood.»

Sa clientèle est assez variée. Plusieurs artistes oeuvrent dans différentes disciplines.

Un besoin pour les jeunes artistes

Noémie Robichaud de Dieppe qui a joint l’agence estime qu’il s’agit d’un besoin pour les jeunes artistes.

«Je trouvais que c’était quelque chose qui manquait en Acadie. J’ai des amis au Québec qui sont un peu dans l’industrie et eux ils ont ce genre d’agence là. Mais moi, je n’étais jamais tombé sur quelque chose de professionnel qui visait les jeunes artistes en Acadie.»

L’étudiante en criminologie à l’université qui a évolué au sein de la ligue d’improvisation de son école, fait partie des Jeunes chanteurs d’Acadie et joué dans deux productions du Théâtre du Tsar, connaît Justin Guitard depuis longtemps. C’est d’ailleurs lui qui lui a proposé un premier rôle au théâtre.

«J’ai un besoin viscéral de garder les arts dans ma vie. J’apprécie de pouvoir pratiquer ces arts de façon professionnelle et j’apprécie également de pouvoir faire des études qui pourraient m’offrir un emploi différent plus tard. C’est un équilibre», a confié l’artiste de 19 ans

Selon Noémie Robichaud, le fait d’être représentée par une agence ajoute une touche de professionnalisme à sa carrière artistique.

«Ça fait une différence entre être moi toute seule qui a 19 ans qui va cogner à des portes et avoir quelqu’un d’autre qui a de l’expérience dans le milieu et qui sait ce qu’il fait et qui va réussir à aller chercher des opportunités supplémentaires en donnant notre nom à des gens que nous on ne connaît peut-être pas.»

Justin Guitard est un passionné des arts de la scène et a de l’expérience dans plusieurs domaines. À son avis, sa polyvalence peut certainement représenter une force quand on opère une agence artistique.