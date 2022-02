Campagne de sociofinancement pour sauver un restaurant presque centenaire

La copropriétaire de Tony’s Place à Cap-de-Cocagne, Lucia Richardson, vient de lancer une campagne de sociofinancement pour sauver le lieu de rendez-vous des résidents et touristes qui est situé dans un secteur balnéaire.

Durant la belle saison, Tony’s Place est l’endroit où les gens s’arrêtent entre autres pour prendre une crème glacée ou manger une bonne pizza en revenant de la plage. C’est le seul restaurant du genre dans les environs et il y est ouvert depuis 1932.

«Ç’a toujours été connu comme le coeur de la communauté», affirme Lucia Richardson.

La copropriétaire Lucia Richardson. – Gracieuseté

La copropriétaire souhaite que l’esprit communautaire des gens va lui permettre d’amasser 60 000$ pour des travaux qui doivent être faits et vont coûter au moins 100 000$, selon la technologie retenue.

Service Nouveau-Brunswick demande aux nouveaux propriétaires d’effectuer des travaux en rapport au système d’évacuation des eaux usées. Lucia Richardson a lancé sa recherche à ce sujet.

«J’ai contacté quatre ingénieurs, deux installateurs et c’est là qu’on a réalisé que la qualité du sol comme telle n’est pas bonne pour le drainage. Ça nous prend un drainage de 3000 litres minimum par jour. Avec la grandeur de terrain et la technologie dont on a besoin pour rencontrer notre demande, ce sont des gros sous, c’est 100 000$ et plus», explique la copropriétaire.

Au préalable, Lucia Richardson a amassé elle-même 60 000$, soit 40 000$ pour le système d’évacuation des eaux usées, et 20 000$ pour finir la cuisine commerciale.

«Il manque un gros 60 000$ pour relancer l’affaire. On est poigné par Services Nouveau-Brunswick qui nous dit: remplacez-ça, sinon pas de permis pour le take-out et le restaurant.»

Selon la copropriétaire, le restaurant restera fermé jusqu’à ce que ses propriétaires aient l’argent pour élaborer un système septique d’ingénierie avancé et ainsi sécuriser l’obtention du permis alimentaire de classe sanitaire 4.

D’après Mme Richardson, lorsqu’un propriété est commerciale, d’autres réglementations viennent s’appliquer au système d’évacuation des eaux usées.

«C’est selon la taille de ton établissement, selon le nombre de toilettes, le nombre d’employés et toutes ces choses-là, précise-t-elle. Selon la dimension du terrain qu’on a, la qualité du sol, on n’a pas le choix que d’aller avec un système technologiquement avancé.»

Cette campagne de sociofinancement représente l’ultime étape.

«J’aurais souhaité ramasser l’argent moi-même. Je ne m’attendais jamais à ce que les coûts soient si élevés, avoue l’entrepreneure. On a su pour les coûts seulement deux ou trois semaines passées.»

Aux dernières nouvelles, huit donateurs avaient remis 585$ à la campagne de sociofinancement qui a été lancée il y a quelques jours sur gofundme. Un autre compte a été ouvert sur le site GiveSendGo.