COVID-19: trois morts et légère hausse des hospitalisations

Selon les données mises à jour par la Santé publique jeudi, 140 personnes sont aux prises avec la COVID-19 dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’une légère hausse de un par rapport à la veille.

Soixante-trois de ces patients sont hospitalisés à cause du coronavirus et 77 autres ont contracté la maladie pendant leur séjour à l’hôpital.

Après avoir été supérieur à 150 pendant 11 jours consécutifs, le nombre de personnes infectées par la COVID-19 qui sont hospitalisées a descendu sous la barre des 140 au cours des deux derniers jours.

Il y a une semaine, 165 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées dans la province, contre 86 il y a un mois.

Quinze personnes atteintes sont aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille. Huit personnes sont sous ventilateur.

Trois personnes atteintes de la COVID-19 sont décédées, ce qui porte le nombre de décès au Nouveau-Brunswick à 278 depuis le début de la pandémie.

Les victimes sont une personne âgée de 40 à 49 ans de la région de Saint-Jean, une personne de plus de 90 ans de la région de Saint-Jean et une personne âgée de plus de 90 ans de la région de Fredericton.

Depuis le début du mois, 40 personnes atteintes de la COVID-19 sont décédées dans la province, dont 19 au cours des quatre derniers jours.

Jeudi, le gouvernement a rapporté 351 nouveaux cas confirmés à l’aide d’un test PCR – un sommet en six jours -, 605 cas déclarés par test rapides – le deuxième plus haut total depuis le 28 janvier – et un total de 3396 cas actifs connus.

Il est à noter que ces deux dernières statistiques sont très approximatives et ne constituent en aucun cas un portrait fidèle de la situation sanitaire qui prévaut dans la province.

Reste que jeudi, le nombre de cas actifs a augmenté pour la première fois en douze jours.