De nouveaux véhicules pour la police de Bathurst

Les élus municipaux de la Ville de Bathurst ont donné leur aval au processus d’acquisition de deux nouveaux véhicules de patrouille qui vont s’ajouter à la flotte de voitures de la Force policière.

C’est le concessionnaire Hatheway Limited qui fournira les véhicules en question qui sont de modèle Ford Explorer 2022.

Le coût d’acquisition des deux voitures s’établit 103 305$.

La Force policière pourrait toutefois devoir patienter jusqu’à six mois avant de prendre possession de ces nouveaux véhicules en raison des délais de livraison plus longs qui découlent de la pénurie de microprocesseurs chez les constructeurs.

Stéphane Roy, le chef de la police de Bathurst, a indiqué que les voitures seront par la suite acheminées à des entreprises de Bathurst et de Fredericton qui verront à installer tout l’équipement spécialisé nécessaire à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules, tel que les grilles protectrices, les gyrophares, les sirènes et les ordinateurs.

«Chaque véhicule parcourt plus de 100 000 km annuellement et doit être remplacé après deux ou trois ans», a souligné le chef Roy.