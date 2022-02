Loto Atlantique: 100 000$ remportés dans le Nord

Les tirages de la loterie Lotto 6/49 et du jeu Tag effectués plus tôt cette semaine pourraient permettre à des Néo-Brunswickois de célébrer la Saint-Valentin de façon un peu plus extravagante que prévu.

Le tirage du jeu boni Tag effectué mardi soir a fait un gagnant de la rondelette somme de 100 000$.

Le billet chanceux, qui provient d’un détaillant du Restigouche, comporte dans l’ordre les six chiffres 442828.

Un autre lot d’importance a été remporté mercredi soir, cette fois lors du tirage de la loterie Lotto 6/49.

Un billet chanceux, qui a été acheté auprès d’un détaillant de Loto Atlantique situé à Bathurst, comporte cinq bons numéros sur six en plus du numéro complémentaire.

Il vaudra à son détenteur un montant de 63 997$.

La combinaison gagnante comporte les numéros 12-14-19-28-32-36 en plus du complémentaire 17.

Selon Loto Atlantique, les chances approximatives de rafler un tel lot sont de une sur 2 330 636.