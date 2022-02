Méconnu, le service d’aide 211 sera célébré vendredi au Nouveau-Brunswick

Moins connu que ses vieux cousins que sont le 911, le 411 et le 811, le service d’aide 211 aura droit à son moment de gloire et à quelques célébrations vendredi au Nouveau-Brunswick.

Plusieurs municipalités de la province vont ainsi souligner la Journée 211 et promouvoir ce service d’aide gratuit, bilingue et confidentiel ayant pour but d’aider les gens à s’orienter dans le vaste – et parfois complexe – réseau des services communautaires et sociaux, des services de santé et des services gouvernementaux.

Ce service téléphonique a été créé en 2020 en partenariat avec le gouvernement fédéral, Centraide et la Société d’inclusion économique et sociale. Il offre des services d’information et des conseils tous les jours, 24 heures sur 24.

«Nous sommes très fiers d’avoir appuyé le développement et l’élargissement du service 211 afin d’aider un plus grand nombre de personnes du Nouveau-Brunswick à trouver l’aide dont ils ont besoin. Le personnel qui répond aux appels prend le temps de s’informer de la situation de l’appelant afin de recommander les programmes ou les services qui peuvent vraiment répondre aux besoins spécifiques de l’appelant», a indiqué le ministre du Développement social, Bruce Fitch.

Dans une déclaration écrite à l’Acadie Nouvelle, le ministre a ajouté que le service téléphonique 211 a reçu des appels de plus de 15 000 personnes du Nouveau-Brunswick depuis son lancement en octobre 2020.

Bien que la majorité des appels proviennent de centres urbains, des appels ont été reçus de partout dans la province, et 18% d’entre eux ont été passés en soirée, et 24% de ces appels s’effectuent en français, a aussi fait savoir le ministère du Développement social.

Depuis sa mise en service, le 211 a évolué pour inclure une base de données en ligne (www.nb.211.ca) qui fournit des renseignements sur les ressources communautaires et gouvernementales ainsi qu’un service de clavardage.

Le service a également été amélioré pour aider plus concrètement les victimes de violence familiale, conjugale ou sexuelle.

Il couvre un vaste éventail de ressources pouvant être utiles, allant de l’alimentation au transport en passant par l’itinérance et le droit de la personne et des consommateurs.

À l’échelle du pays, le service 211 est accessible jour et nuit, dans près de 200 langues.

Vendredi 28 municipalités doivent souligner l’apport du service 211 aux personnes des différentes communautés de la province.

Parmi celles-ci, les municipalités de Tracadie, Bouctouche, Edmundston et Dieppe ont confirmé qu’elles allaient illuminer de rouge l’hôtel de ville.

À Bathurst, les lumières sur la tour à la promenade Waterfront seront illuminées en rouge pour reconnaître l’initiative.