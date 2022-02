Rentrée progressive à l’école Marie-Gaétane de Kedgwick

Les élèves de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick, établissement victime d’un important dégât d’eau le 22 janvier, ont commencé à réintégrer graduellement leur établissement scolaire au cours de la semaine.

Ce sinistre a retardé le retour en classe des élèves en présentiel prévu, initialement, pour le 31 janvier. L’apprentissage virtuel s’est donc prolongé de quelques jours pour les élèves de cette portion du Restigouche-Ouest.

Selon le calendrier établi par le District scolaire francophone Nord-Ouest, l’ensemble des classes devrait toutefois être en mesure de retourner en présentiel à partir de la semaine prochaine. Certaines classes ont d’ailleurs pu réintégrer l’école.

Les premiers à le faire ont été les élèves de la maternelle à la 2e année lundi dernier, suivi de ceux de la 3e et 4e année mercredi. Les groupes de la 5e à la 8e année doivent faire de même ce vendredi. Les élèves du secondaire (9e à la 12e année) complèteront la rentrée lundi.

«On a travaillé fort pour accueillir nos jeunes le plus rapidement possible, car ça faisait quand même trois semaines qu’ils étaient à la maison, en apprentissage virtuel. On souhaite vraiment faire en sorte de leur redonner un semblant de normalité dans les plus brefs délais», explique le directeur général du DSF-NO, Luc Caron.

Celui-ci s’est rendu sur place afin de constater en personne de l’ampleur de la situation et pour prêter main-forte au personnel de l’endroit.

«Ce n’est pas un cadeau. On parle de dégâts très importants. On n’a pas encore reçu les estimations des coûts des travaux, de chiffres exacts, mais on s’attend à plusieurs centaines de milliers de $», a-t-il confirmé à l’Acadie Nouvelle ainsi qu’aux membres de son conseil d’éducation.

Celui-ci a également confirmé que la fuite d’eau s’est produite dans une partie de l’entretoit qui manquait d’isolation. Les froids intenses de janvier ont contribué à geler une canalisation du système de gicleurs, laquelle a cédé. Cette partie de l’école n’avait pas été touchée lors de l’important projet de modernisation entamé à l’été 2017.

On se souviendra que d’importantes quantités d’eau se sont accumulées au premier étage, touchant huit classes, deux corridors, la cafétéria et des locaux adjacents, deux salles de toilettes, deux locaux de conciergerie, l’auditorium, l’entrée principale ainsi que les locaux de la réception/administration.

Selon M. Caron, les travaux de rénovation progressent particulièrement rapidement.

«On en a encore pour quelques semaines. On doit, entre autres, reconstruire des sections de murs et de planchers endommagés par l’eau, arracher des armoires et des comptoirs. Mais les travaux vont très bien et on est très satisfait du rythme actuel. On pense pouvoir terminer avant le départ des jeunes pour la relâche scolaire ou compléter le tout avant leur retour de celle-ci», indique le directeur général, prenant soin de préciser qu’il s’agit d’une estimation.

Pour que le retour des élèves soit possible cette semaine, la bibliothèque de l’école a été réaménagée en salle de cours. Deux classes ont également été créées dans le centre sportif (dojo) situé à deux pas de l’école.

«Les jeunes que j’ai rencontrés semblent très contents de retourner en présentiel», rapporte de son côté le conseiller scolaire et conseiller municipal de Kedgwick, Steeve Savoie, levant au passage son chapeau aux enseignants ainsi qu’à la communauté en général.

Celui-ci estime par ailleurs que le sinistre, aussi déplorable soit-il, apportera tout de même un brin de positif.

«C’est un bien pour un mal. Cette section se devait d’être mise à niveau éventuellement, et bien cet accident malheureux vient d’accélérer un peu les choses. Il faut voir les choses du bon côté», souligne-t-il.